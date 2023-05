La Policía Local de A Coruña siempre anima al Dépor desde sus redes sociales y, ahora que Rubén de la Barrera se sentará de nuevo en el banquillo de Riazor, no iba a desperdiciar la oportunidad de darle la bienvenida y desearle suerte y que consiga ese ascenso que la afición lleva tantos años esperando. Eso sí, el tuit de la Policía Local no fue solo para mostrar su respaldo al equipo y al nuevo entrenador, sino también para recordar a los despistados que retiren sus coches de las zonas de seguridad señalizadas para evitar que se los lleven y también para aconsejar el uso del transporte público. El partido decisivo, si es que alguno no lo es ya, es hoy, a las 19.30 horas.