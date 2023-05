“No hay una relación directa entre subir las penas y prevenir el delito contra la mujer”

Ana Alcázar analiza las políticas públicas desde una perspectiva de género en la Universidad de Granada, y junto con su compañera de investigación Lorena Valenzuela Vela, participó este viernes en el congreso Criminología Pública y debates antipunitivistas, promovido por la Sociedad Española de Investigación Criminológica y el grupo Ecrim de la Universidade de A Coruña y que se celebró en la facultad de Derecho. Reflexionaron, desde el punto de vista feminista, sobre las políticas de castigo.

En torno al debate sobre la ley del sólo sí es sí y el punitivismo, ¿hay posturas feministas que buscan una solución a través del castigo?

Las criminólogas feministas vienen diciendo, desde los años 90 o incluso finales de los 80, que hay una apuesta por la respuesta penal en detrimento de otras, y la evolución podría haber sido de otra manera. Lo penal sirve para determinadas cosas, pero para otras no, y esto lo plantean los feminismos.

En el caso de la violencia de género o las agresiones sexuales ¿las penas más altas protegen?

No lo sé, pero no se trata tanto de esto sino de que hay que preguntarles a las mujeres qué es lo que quieren. Eso es lo que hecho de menos. Se ha establecido qué es lo que hay que hacer sin preguntarle a las personas que están pasando por estas situaciones. Y es lo que venimos reclamando desde los feminismos. Hay un camino pautado, fundamentalmente basado en la denuncia, que a veces funciona, a veces no, y determinadas mujeres no lo quieren utilizar. Esto es problemático porque deja gente fuera del sistema de protección, y el Estado del Bienestar tiene que estar para proteger a todas las personas.

¿Por qué motivos algunas mujeres no quieren ir por la vía penal?

No hemos hecho un estudio sistemático de eso, pero Lorena ha trabajado en prisión y yo he estado quince años coordinando centros de acogida de violencia de género en Andalucía. Hay mujeres migrantes en situación irregular, que tienen una relación conflictiva con el Estado porque las persigue para expulsarlas. Otras han pasado por el menudeo o han tenido alguna condena relacionada con el tráfico. Y hay mujeres en cuyo contexto, barrio, familia, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son definidas como el enemigo. Ahí hay prácticas culturales que ven en su contexto, y además sienten que este las penaliza si contactan con la policía.

¿Qué vías hay para las maltratadas fuera de la denuncia?

En eso estamos trabajando. En el Estado español no hay un mapeo, pero en el contexto estadounidense no son tan novedosas, se basan en los grupos de autoayuda de los 70. Tienen que ver con la implicación de la comunidad, que esta sirva de contención y acompañamiento para salir de situaciones como la violencia de género. No denuncio, pero sí me doto de una red que me acompaña, proteja y me ayude a sanar. Tiene que ve con la justicia transformadora.

¿Y qué es esta?

La que trata de buscar no la redistribución del daño, sino la reparación y sanación de la víctima, y que la persona que cometa el acto delictivo asuma la responsabilidad.

¿Esta justicia transformadora la realizaría el Estado?

La que implica la participación del Estado sería la justicia restaurativa, con herramientas como la medicación, y se utiliza bastante en el Reino Unido. La justicia transformadora da el salto e introduce la responsabilidad de la comunidad. Conozco una experiencia que se está realizando en la bahía de San Francisco: hay una red, la comunidad se implica y alguien significativo de ella habla con la persona. Hay un proceso de guiado en el que se escucha a la víctima y lo que quiere, y no se implica al Estado.

El sistema penal debería lograr la reinserción del delincuente, y las penas disuadir de cometer los delitos. ¿El sistema actual funciona así en los delitos contra la mujer?

Puede hacerlo en algún caso, pero a nivel general no hay una relación directa entre incrementar las penas y que la conducta no se lleve a cabo. La ley de 2004 [de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género] tiene una parte muy importante que tiene que ver con la prevención, con la educación, y no se ha ejecutado completamente, aunque es fundamental, así como invertir en políticas sociales.

¿Hay una tendencia social a pedir mayores castigos ante el delito?

Es muy tentador, creo que es lo fácil. Se suman también los medios de comunicación, y el populismo punitivo: a partir de un caso mediático se genera indignación social y se aprovecha para pedir un aumento de las penas. Hay una instrumentalización, también, por parte de ciertos partidos políticos. No me atrevería a decir que las sociedades son más punitivistas, pero hay un uso interesado de determinadas cosas.

En su charla hablan de los conceptos de “buenas madres” y de “buenas víctimas”. ¿Qué es esto?

Son desarrollos teóricos de los feminismos, y hacen referencia a que las mujeres tengan que ajustarse a una idea, a un deber ser. En el caso de la buena víctima, es cis [no transexual], racializada como blanca, se deja ayudar por el Estado y de alguna manera delega su responsabilidad en él. En el caso de la buena madre, Lorena lo ejemplifica en base a una normativa específica de prisión que concede el tercer grado para el cuidado de hijos. Beneficia a la mujer pero de alguna manera conforma cómo tiene que ser la buena presa. En este caso, buena madre.