Tráfico en A Coruña: El 092 impone diez multas al mes a patinetes y bicicletas por circular por aceras o usar móviles

La Policía Local controla desde hace un mes la circulación de patinetes eléctricos y bicicletas en la ciudad a raíz del incremento de accidentes en los que se han visto implicados estos vehículos y las quejas de los vecinos por su uso indebido. No se trata de una campaña específica, sino de controles rutinarios que coinciden no solo con la normalización del uso de los patinetes y otros vehículos de movilidad personal (VMP) sino también con el aumento de usuarios de bicicletas del renovado servicio de BiciCoruña en los primeros meses de este año. La vigilancia que el 092 ha impuesto a estos medios de transporte ha dado como resultado que hasta mediados de mayo se hayan notificado 54 denuncias por infracciones a ciclistas (36) y usuarios de VMP (18), a una media de diez mensuales, la mayoría por circular por la acera y utilizar móviles o auriculares. El año pasado se cerró con un total de 99 y hubo 20 accidentes con patinete eléctrico.

El intendente de la Policía Local y jefe de la unidad de Tráfico, José Manuel Rico, considera que “ahora todo el mundo conoce lo que es un VMP y las normas de su uso”, pero apunta que no siempre se cumplen y, con ello, se “vulnera” el derecho a la circulación de los peatones y se incurre en infracciones que conllevan sanción. Los agentes del 092 han informado primero de las particularidades de las bicis y los VMP al advertir comportamientos indebidos, pero ante la repetición de los mismos, han dado un paso más “severo” con “la vía de la sanción”. “No tenemos ningún interés en denunciar, pero hay muchos usuarios a los que, si no es con multas, no se les puede hacer entender cuáles son sus obligaciones y cuáles los derechos de los demás”, explica Rico.

Por dónde y cómo debo circular, y qué puedo y no puedo hacer cuando conduzco un patinete eléctrico o una bici son las principales preguntas que se hace el usuario informado o advertido por los policías. Las vías de plataforma única y los pasos-bicis para unir aceras son otras circunstancias que generan dudas.

¿Cuáles son las infracciones más recurrentes? “Principalmente, circular por la acera, que es la más habitual de las infracciones de las bicicletas”. El uso de móviles o auriculares en la circulación de estos vehículos es algo que se ve con más frecuencia. “La prohibición de usar esto en la conducción es para todos los vehículos, ni cascos ni móvil”, advierte José Manuel Rico. “Hay quien piensa que como no circula en un vehículo a motor o no va en motocicleta, puede usar por teléfono o llevar auriculares, y no es así”.

¿Bicicletas y patinetes pueden circular por la acera? No, lo prohíbe el Reglamento General de Circulación (art. 121). “Son vehículos, y ninguno puede circular por las aceras”, recalca Rico. Aquella que no es “una acera específicamente”, como un espacio de uso compartido (en Linares Rivas, en el paseo marítimo en la zona de San Roque, por ejemplo), puede ser usada por bicis y VMP. En estos lugares la prioridad siempre es para los peatones. Solo las bicicletas que se consideran juguetes, usadas por menores de 14 años, pueden “estar, más que circular”, en la acera.

¿Por dónde tienen que circular bicis y VMP en la calzada? “Las normas de circulación son las del resto de usuarios”, señala el responsable de Tráfico. “Se circula por el carril derecho. Hay zonas en las que está expresamente señalizado en la calzada, con flechas para obligar a los coches que vayan a adelantar a estos usuarios a respetar la distancia de seguridad”, explica el policía local. Están autorizadas a circular por zonas 30, 20 o 10 y vías de un único carril de circulación cuya velocidad máxima es de 30 kilómetros por hora siempre que en las mismas no exista una vía para ciclistas y la circulación se produzca por el centro de la calzada.

¿Pueden circular ambos vehículos por los carriles bici? “En nuestra ciudad los VMP pueden circular por nuestro carril bici con unas limitaciones de velocidad y respetando los cruces y las señales de tráfico, como semáforos y pasos de peatones”, advierte Rico, que añade que “la circulación en paralelo está regulada por la vía pública, no por el carril bici”. A la espera de que se presente y apruebe la ordenanza de movilidad, en A Coruña hay unas normas de uso de los VMP “que recogen la posibilidad de que circulen en el sentido señalizado por el carril bici”, donde no pueden exceder la velocidad de 20 kilómetros por hora.

¿Cascos y chalecos son de uso obligatorio en bicis y patinetes? En las bicicletas hay que llevar el casco obligatoriamente hasta los 16 años. El ciclista no tiene por qué vestir prendas reflectantes, pero sí está obligado a disponer de luz cuando conduzca de noche o en condiciones de baja luminosidad como en un túnel. “En cuanto a los VMP, por el momento, no hay una regulación sobre la obligatoriedad del casco, pero cuando se regule seguramente será obligatorio”, detalla el intendente del 092. Los chalecos “suelen llevarse por propia seguridad”, pero no son obligatorios, como tampoco, “por ahora” las luces, timbres o señales acústicas de aviso.

¿Cómo deben cruzar de una acera a otra los usuarios de bici y VMP? En algunas calles de la ciudad se han pintado últimamente tramos de color rojo que dan continuidad a un carril bici (del mismo color) para que tenga continuidad cruzando una calle, como en Linares Rivas o en el paseo frente al Palacio de los Deportes. “Si los usuarios de estos vehículos van por estos pasos-bicis no tienen que bajarse, pero si cruzan por el paso de peatones sí, hay que cruzar caminando”, indica Rico.