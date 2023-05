Na vindeira semana teremos aire frío en capas altas da atmosfera sobre a península Ibérica.



Isto traerá tormentas que non afectarán moito a #Galicia, aínda que cómpre non perder de vista o prognóstico😉



Mentres agardamos, a temperatura tenderá a ascender co paso dos días. pic.twitter.com/AVGut6iFiF