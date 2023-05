La Xunta admite su “error” al ignorar las alegaciones al proyecto de Fariña Ferreño

El Gobierno gallego dio el visto bueno ambiental al proyecto de urbanización de Fariña Ferreño, cuyos promotores prevén construir una docena de edificios de entre siete y nueve alturas en la zona de huertos y descampados de Monte das Moas, pero admite que cometió un “error” al ignorar las alegaciones presentadas al plan, que no tuvo en cuenta para su informe final.

Durante la tramitación del informe ambiental, que el Gobierno gallego realizó de manera abreviada, se presentaron al menos cuatro alegaciones: una de la agrupación de vecinos O Castrillón-Urbanización Soto Iar, otra del grupo Marea Atlántica y dos de particulares, pero ninguna aparece citada en la resolución autonómica. Uno de los particulares interpuso una solicitud de revisión de oficio, que, esencialmente, es una petición al Gobierno gallego para que corrija sus propios fallos. En este texto señala que la falta de atención a su alegación, así como a las de Marea y de los vecinos, “vulnera el procedimiento legalmente establecido” y el derecho a participación pública de los ciudadanos.

El servicio de Avaliación Ambiental de Proxectos le respondió con un escrito al que ha tenido acceso a este diario, en el que le agradece “la comunicación que permite enmendar el error comunicado” y que “se procede a iniciar la correspondiente corrección de errores”. Esta “se hará pública junto al informe de impacto ambiental” en la página web de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, de la que depende el departamento (no estaba colgada este domingo). Este diario se puso en contacto con la Consellería para obtener respuesta acerca de por qué no se habían tenido en cuenta las alegaciones, pero no ha recibido contestación.

Desde la asociación de vecinos O Castrillón-Urbanización Soto Iar señalaban este domingo que todavía no habían presentado un recurso de reposición, como habían anunciado a este diario, porque “están viendo la posibilidad de hacerlo individual o conjuntamente”, esto es, con el resto de alegantes. Fuentes de la directiva señalaban, sin embargo, que cuentan con la posibilidad de que aunque haya contestación esto “no mueva nada”, esto es, que la Xunta incluya las alegaciones en una corrección de errores pero que no varíe la luz verde al proyecto, que el Gobierno gallego permite con solo cambios menores. Los vecinos, en cambio, consideran que el plan de urbanización tiene “efectos significativos para el medio ambiente”, eliminando acuíferos y árboles.

Marea Atlántica, que se opone a la edificación en la zona, señala que “está “colaborando con la asociación vecinal” para que el Gobierno gallego “admita y contemple” las alegaciones, pero puntualiza que la solicitud interpuesta ante el Gobierno gallego no ha tenido “respuesta por el momento”.

Compromiso de tres partidos

La asociación vecinal también ha propuesto a Marea, BNG y Por Coruña que firmen un texto por el que se comprometan a oponerse a la urbanización del polígono, si bien todavía no se ha redactado un borrador final. La propuesta ha tenido buena acogida ante los grupos. Marea Atlántica señala que “tenemos la voluntad de apoyar a las asociaciones de vecinos en todas las iniciativas” que tengan como objetivo “la defensa de un urbanismo sostenible en el barrio”, mientras que el BNG señala que “nos hemos comprometido a firmar” el texto cuando esté preparado y en Por Coruña señalan que “apoyamos” el escrito.

La finca en la que se desarrollará el polígono de Fariña Ferreño tiene cerca de 57.000 metros cuadrados, y el actual Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), de 2013, heredó el permiso para levantar viviendas allí del anterior, de 1998. La parcela tiene una edificabilidad (la superficie que se puede construir contando todas las plantas) de 2,44 metros por cada uno de terreno de la finca, la proporción más elevada de todos los proyectos urbanísticos heredados que se incluyeron en el plan general vigente. Además, la ordenación municipal no obliga a que ninguno de los pisos que se construyan en la docena de nuevos edificios sea público, y tampoco hay reserva de vivienda protegida.