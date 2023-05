Francisco Jorquera (Ferrol, 1961) é un veterano da política. Licenciado en Xeografía e Historia pola Universidade de Santiago, comezou cedo na política en distintas organizacións ata que participou na fundación do BNG. Foi deputado no Congreso e no Parlamento galego, candidato á Presidencia da Xunta en 2012 e senador, e en 2019 optou á Alcaldía da Coruña, aspiración na que repite en 2023 despois de catro anos como concelleiro.

Todas as enquisas danlle suba ao BNG e o PSOE podería requirir do seu apoio para gobernar. No pasado mandato chegou a acordos cos socialistas pero denuncia que os pactos se incumpriron. Se se volve a repetir a mesma situación que en 2019, volvería a apoiar ao PSOE?

Como bo galego son dos que pensan que non hai que poñer o carro diante dos bois. As eleccións aínda non se celebraron e, insisto, os inquéritos apuntan todos a unha tendencia clara ao crecemento do BNG pero hai moito voto aínda por decidir. Todos os expertos coinciden en que nos últimos anos as campañas son moi determinantes, que moito votante decide o sentido do voto na recta final e por iso o BNG non se pon límites. A vontade do BNG non é entrar no goberno, é ser goberno. O BNG concorre sen marcarse límites.Se do resultado do 28 de maio resultase un escenario que require dun diálogo entre máis dunha forza política para asegurar a gobernabilidade o BNG actuará con responsabilidade pero tamén seremos enormemente esixentes. Non nos vale o modelo destes catro anos nos que Inés Rey presume de que foi o mandato do diálogo porque moitos acordos se adoptaron por unanimidade ou ampla maioría porque o problema é que moitos deses acordos se incumpriron.

Como podería o BNG garantir que non se incumprisen eses prazos?

A principal garantía é que o BNG sexa forza do goberno.

E se se da o caso, entraría no Goberno?

Eu lamento ser tan repetitivo...

Xa sei, o BNG traballa para ser a forza máis votada...

Respecto o teu papel como periodista pero hai que diferenciar etapas, estamos en campaña e o que toca é que cada forza política explique as súas propostas, que lexitimamente procure acadar o apoio maioritario da cidadanía. Dese escenario haberá que falar despois das eleccións.

Pero están dispostos a falar...

Entre as características que todo o mundo me atribúe é que son unha persoa con capacidade de diálogo e tamén se me atribúe que son unha persoa firme e con profundas conviccións.

Un dos seus lemas é orde e talento, como dicía Arsenio. Fallou a orde e o talento nestes catro anos na Coruña?

Non houbo ningunha das dúas cousas. Creo que o BNG nestes catro anos foi noticia polo seu traballo, propostas, non como outros grupos que o foron polas súas divisións, liortas e incertezas. Se repasamos estes catro anos serían incontables as crises e recomposicións que houbo no Goberno municipal, que fixeron que moitas veces estivese máis preocupado en resolver os seus problemas que en atender os problemas da cidade. O PP creo que tivo catro portavoces en catro anos, outras forzas sufriron rupturas e profundas divisións. O BNG aportou certeza, estivo centrado e en contacto directo coa veciñanza para canalizar as súas propostas a través das nosas iniciativas políticas. Aportamos solvencia.

Dixo que a alcaldesa presume de que sacou adiante practicamente todos os temas nestes catro anos. Foi éxito de Inés Rey ou pasividade da oposición?

O que seguise a política no Concello nestes últimos catro anos tería constatado que o BNG en moitas ocasións foi enormemente crítico e incisivo nas críticas ao Goberno municipal ata o punto de dar por roto o acordo de investidura que subscribimos co PSOE por reiterados incumprimentos, como a nosa exclusión da negociación dos orzamentos, que provocou que neste mandato só houbese dous orzamentos en catro exercicios, co prexuízo que representou para a cidade, e iso foi por vontade do Goberno local. A maioría das forzas políticas fixeron unha oposición construtiva, cos intereses dos coruñeses por diante, pero o Goberno local non soubo corresponder a esa actitude construtiva.

Imaxine que gaña o BNG as eleccións, e eu marcho da Coruña e volvo dentro de catro anos. Que cambios vería na cidade? En que se notaría que goberna o BNG?

En devolverlle o pulso á cidade, dotar aos coruñeses dun proxecto de cidade e un horizonte claro.Xa sei que parecen abstraccións...

Pois si, se me pode dicir algo concreto.

Isto que digo tería plasmacións concretas en facer da vivenda unha cuestión central. Temos un grave problema de vivenda, nos barrios estase sufrindo un proceso moi preocupante de degradación, hai que poñer os barrios no centro e apostar pola rexeneración e a rehabilitación, potenciar o transporte público acometendo tarefas que Gobernos anteriores non fixeron como a revisión do mapa de liñas, un transporte que non conecte os barrios co centro senón os barrios entre si e cos polígonos e hospitais. E unha Coruña do futuro non se pode entender sen dimensión metropolitana, que é un proceso longo pero en paralelo pódese avanzar en concertación de servizos. Tanto o Goberno de Inés Rey como o anterior comprometéronse a dar impulso á area metropolitana pero non o cumpriron.

Daquela eu volvo á Coruña e despois de catro anos de goberno do BNG vexo un mellor transporte público, barrios rexenerados, vivendas alcanzables...

Vería melloras en todos os aspectos. Ningún cargo político ten unha variña máxica e algunhas cuestións competen non só ao Concello, tamén a outras administracións. Si vería un cambio de rumbo, avanzar nunha dirección positiva de cara a que todo iso sexa posible.

As enquisas apuntan unha alta abstención. É falta de ilusión desafección cara o Goberno e a oposición?

Eu estou animado porque o noso traballo ao longo destes catro anos ten unha valoración moi positiva pola sociedade e o BNG concorre co aval do bo facer nos concellos onde goberna. Son gobernos recoñecidos como exemplos de boas prácticas municipais. Percibo gran receptividade ás nosas propostas.

No programa electoral do BNG hai moita prudencia en materia urbanística. Falan moitas veces de “estudar” modificacións, respecto a asuntos coma o Parque da Agra ou en Labañou. Por que?

Porque o BNG ten a vontade de impulsar a reforma do actual PXOM. Por exemplo a Agra do Orzán é un dos barrios máis densamente poboados de Europa e ten unha clara carencia de espazos públicos e zonas verdes. Nas Percebeiras, o BNG considera que non se debe edificar, é imprescindible preservar o bordo marítimo. Hai dereitos de edificabilidade froito do plan xeral actual e hai que reformalo, arbitrar fórmulas para transferir eses dereitos a outros ámbitos se non queremos que o custe económico sexa inasumible. O BNG votou en contra deste PXOM, mesmo recorreu ante os tribunais algúns aspectos pero a Xustiza non nos dou a razón.

Por que ás veces a cidadanía ten a sensación de que os políticos non a escoitan?

A política é unha ferramenta imprescindible para mellorar e transformar as cousas, pero non son o voceiro de todos os políticos. Ao mellor por timidez dou a impresión de ser unha persoa máis seria do que son pero ningunha persoa nin entidade que me pedise unha entrevista quedou sen atender. O noso programa electoral é froito dun proceso participativo con achegas das entidades.

Un dos temas desta campaña é a mobilidade. Anunciaron que hai que aproveitar a caducidade do transporte público de Tranvías en 2024 para recuperar a concesión. Cal sería o modelo de xestión?

Cremos que o modelo máis idóneo sería unha empresa municipal de transporte como en Madrid ou Barcelona. Mesmo crear un ente metropolitano porque as necesidades de mobilidade da Coruña transcenden o seu termo municipal. Falamos de estudar o rescate da concesión porque vence a moi curto prazo e unha municipalización require dun proceso longo para non provocar un custe inasumbile ao Concello. Lamentamos que gobernos anteriores non desen os pasos prevendo ese fin da concesión para ir creando as bases que permitisen unha empresa municipal de transporte.

Outro tema central nesta campaña, o porto interior. Cada partido ten a súa proposta, moitos non queren especificar se apostan por algún tipo de vivenda ou non.

Estamos abertos a considerar a posibilidade de que haxa vivenda. Falamos dunha densidade razoable e mantendo a titularidade xurídica dos terreos e se falamos de vivenda de promoción pública ou outras formas coma residencias de estudantes. As prioridades do BNG para estes terreos son, primeiro, que siga sendo un porto vivo, que parece esquecerse a actividade da pesca, a náutica, os cruceiros; o tráfico de contedores, para o que reúne as condicións o peirao do Centenario.Nos terreos que fiquen desocupados, priorizar os equipamentos públicos, crear espazos para o lecer, zonas verdes. No porto interior tamén se poden dar solucións á mobilidade a escala comarcal, cun intercambiador de bus metropolitano e outras formas de transporte, incluso marítimo e ferroviario de cercanías. Habería que dar uns pasos previos, crear un consorcio ou ente análogo con todas as administracións- E que se comprometesen a financiar esa transformación, sempre consensuando coa cidadanía.

O terceiro gran eixe da campaña: o acceso á vivenda. O BNG abstívose na aprobación no Congreso da Lei de Vivenda.

Non apoiamos a Lei de Vivenda porque o BNG demandaba outra máis ambiciosa, pero hai algunhas medidas que son positivas e hai que utilizar. Pero tamén ten ferramentas o Concello. É imprescindible ampliar o parque de vivendas de titularidade municipal. Por segundo mandato consecutivo os grandes anuncios foron cincuenta vivendas de promoción municipal en Xuxán e cinco en Pontejos e seguimos agardando. Hai que ampliar as axudas á rehabilitación, a oferta en alugueiro a prezos taxados. Hai que actuar fiscalmente para incentivar que as vivendas baleiras se oferten en alugueiro, regular as vivendas de uso turístico.

No seu programa electoral levan 17 puntos, cada punto moi completo, cheo de medidas, pero non vin ningún específico dos barrios, outros partidos si o teñen.

As medidas do programa son transversais. A maioría dos barrios da Coruña teñen problemas comúns. Hai unha demanda xeralizada de mellores conexións de transporte urbano, mellor limpeza e coidado das rúas, parques e xardíns.

Cre que se trata mellor ao centro da cidade que aos barrios?

É unha percepción xeral en toda a cidade. O propio informe municipal da Axenda 2030 alerta das crecentes desigualdades entre barrios non só en termos de renda, tamén en calidade de espazos públicos, servizos municipais e equipamentos.

Estatísticas policiais e entidades apuntan un incremento da inseguridade cidadá na Coruña. Percíbeo así? Que medidas hai que tomar?

En parte hai un relato interesado e en parte creo que é irresponsable xerar alarmismos que poden estigmatizar a algúns barrios. Creo que A Coruña segue sendo no substancial unha cidade segura mais é certo que todos os datos indican que sobre todo en delitos menores se está incrementando. Hai que mellorar a vixilancia e a prevención, pero tamén abordar as causas. A Coruña é a cidade máis desigual de Galiza, sobre todo a raíz da Covid.Corrixir as desigualdades é de xustiza social e os datos din que as sociedades máis inclusivas son tamén as máis seguras e as máis desiguais teñen máis conflitividade e violencia. Hai que abordalo de xeito integral, tamén as causas, non só os efectos.

Entrevista de traballo ao candidato

Estas son algunhas das preguntas que fai o departamento de recursos humanos dalgunhas empresas ás persoas que aspiran a un traballo, para ver se as contratan. Pode falarme do seu predecesor no posto? (poñamos Inés Rey)

Dende o respecto, creo que estivo máis preocupada en procurar fotos, titulares e atender múltiples problemas do seu Goberno que das necesidades do día a día.

Que puntos fortes ten?

Non me gusta xulgarme a min mesmo pero todo o mundo me recoñece solvencia, honestidade, cercanía e capacidade de traballo.

Que puntos febles ten?

Aínda que procuro disimulalo ao máximo posible, son unha persoa insegura e nerviosa, aínda que transmito imaxe de serenidade. Pero cada un sabe como é por dentro.

De que se sinte máis orgulloso?

De que ao longo da miña traxectoria política, no Congreso, no Parlamento galego e no Concello, nunca escoitei unha crítica á miña persoa, incluso dos adversarios políticos, que teñen pronunciado palabras en termos eloxiosos cara min.

Despedírono dalgún traballo.

Non

E despediu a alguén?

Non.

Que lle fai sentir incómodo?

Falar de min mesmo, aínda que pareza incompatible con ser candidato porque son unha persoa defensora da miña privacidade.

Por que deberíamos contratalo? (vale votalo)

Creo que cando te presentas ás eleccións asumindo uns compromisos estás subscribindo un contrato coa cidadanía e a maior garantía é cumprir cos compromisos adquiridos.

