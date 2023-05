Deluxe vuelve a casa 15 años después

En muchas de las entrevistas que ha dado desde que inició, hace más de una década, su carrera en solitario como Xoel López, el artista coruñés ha tenido que responder en múltiples ocasiones la pregunta de cuándo se reencontraría Deluxe, aquel proyecto de 2001 que nació con el álbum Not What You Had Thought y que dejó grandes joyas como Que no o Historia Universal (El Amor No Es Lo Que Piensas). El regreso de Xoel, Loza, Chapo, Charlie Bautista, Miguel Rivera, Tuli, Gato Charro y Juan de Dios llegó con la pandemia a través de un vídeo y con la música de Reconstrucción. Se subieron a un escenario en el Festival Portamérica —lo volverán a hacer este verano— y en el Dcode de Madrid, pero les faltaba volver a casa, A Coruña. Hace 15 años, Deluxe dio su último concierto en ExpoCoruña. Ahora vuelve como uno de los cabezas de cartel del Noites do Porto, festival que celebrará su tercera edición del 18 al 24 de septiembre. La cita con el pasado de Xoel López será el viernes 22. Las entradas salen a la venta este jueves.

Lejos queda aquel proyecto de un cantante que sorprendió al panorama indie español con su primer sencillo I’ll see you in London. Aquello fue a principios de los 2000, pero luego llegaron discos que han marcado a muchos: If things were to go wrong, We create, We destroy, Los jóvenes mueren antes de tiempo, Fin de un viaje infinito y Reconstrucción, con el que se acabó Deluxe. Más de uno ha podido disfrutar de escuchar alguna canción de estos álbumes en conciertos de Xoel López, pero algo faltaba, sobre todo para los más nostálgicos. Ese regreso a la ciudad que lo vio crecer, de donde también salieron Elephant Band y Lovely Luna, otros de sus proyectos musicales. "No junté a Deluxe en 12 años y hacerlo ahora me parece que tiene más sentido que nunca" Cuando Deluxe llegó a su fin —ahora se sabe que no definitivo—, Xoel López puso el océano de por medio y empezó una nueva etapa en Argentina. Así nació Atlántico, que salió en 2012, y cuyo décimo aniversario celebró con un concierto y una exposición hace unos meses en A Coruña. Su idilio con la música continuó con Paramales, Sueños y pan y Si mi rayo te alcanzara, con el que ya tocó en Noites do Porto en 2021. Un concierto inolvidable que hace tener las expectativas muy altas para la actuación de este septiembre en el mismo festival. El artista coruñés, además, ya ha desvelado a través de sus redes sociales que está preparando un nuevo disco. Un nuevo regalo para su público que aunque disfruta mucho con sus nuevos temas no puede evitar cantar Adiós Corazón, El cielo de Madrid o Y si aguanto un poco más. El festival, en septiembre El festival Noites do Porto presentó este martes un avance de su cartel, que destaca como su principal reclamo el regreso de Deluxe 15 años después.... Ese último concierto de Deluxe en A Coruña se celebró el 11 de noviembre de 2008. La organización no ha adelantado por ahora más nombres del cartel, aunque sí ha avanzado que serán “nueve o diez” los artistas y grupos que tocarán en esta nueva edición extendida del festival, que se desarrollará entre escenarios de sala y el palco habitual en el Muelle de la Batería, dentro del recinto portuario de A Coruña. Los conciertos se sucederán desde el lunes 18 de septiembre hasta el domingo 24 de septiembre y las entradas saldrán a la venta este jueves 25 de mayo. Estrella Galicia es el principal patrocinador de este ciclo musical, un clásico del otoño coruñés que solía celebrarse en el mes de octubre y que en este 2023 se adelanta a septiembre con el fin de servir como colofón de la temporada de verano y, según han destacado los organizadores, alargar así el calendario estival de música en directo con ánimo de impulsar el turismo en la ciudad y de paso a la hostelería coruñesa. En sus dos primeras ediciones, Noites do Porto, impulsado por la promotora MasGalicia, apostó por ofrecer conciertos exclusivos en Galicia de artistas como Jorge Drexler, James Rhodes, Bad Gyal, M. Ward, Ángel Stanich, Morgan, Gloosito o The Gulps, pero también actuaciones especiales de figuras como Xoel López, Califato 3/4, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba o Fernando Costa. Este año, Noites do Porto mantendrá su apuesta por diversificar la actividad, ampliando los públicos y el radio de expansión de su actividad, favoreciendo la programación de música en directo desde el puerto hasta las salas de conciertos con la celebración de actuaciones especiales en las denominadas Noite de Apertura y Noite de Clausura.