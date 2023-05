🥵Calor de tormenta, máxima de 31ºC en #SalcedadeCaselas



🥶Fresco do nordés, máxima de 13ºC no Xistral, #Muras



⛈️Chuvascos no interior, pico de 12 litros/m2 en 20 minutos no #Cebreiro



🍃Nordés, refacho máximo de 87 km/h en #Lira



👉Mañá mércores día moi parecido ao de hoxe. pic.twitter.com/GSoMzfv9Yt