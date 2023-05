Miguel Lorenzo (Pontevedra, 1961) es abogado y senador. Fue diputado en el Congreso y concejal de Servicios Sociales e Igualdad en la etapa de Carlos Negreira como alcalde. Presidente del PP coruñés en 2022, entró como concejal en A Coruña ese año y tras convertirse en portavoz municipal ahora aspira a recuperar la Alcaldía para el partido y convertirse en alcalde.

En un debate en radio dijo que iba a ser un alcalde “original y distinto”. ¿En qué lo vamos a notar?

Lo dije por mi cercanía. Le dije a mi equipo que iba a ser el alcalde de estar en la calle. Para mí es lo más importante. Estar con los vecinos, escucharlos, conocer sus problemas y buscar soluciones. Por eso digo que voy a ser un alcalde distinto, porque los últimos alcaldes que hemos tenido han estado todo el día en sus despachos, han hecho actuaciones en contra de los vecinos, sin escucharlos.Es cierto que en los proyectos chocas con la administración y no se hacen de un día para otro, pero hay que explicarles por qué. Lo que no se puede hacer es engañarlos.

Apuesta fuerte, o todo o nada. O mayoría absoluta o quedan en la oposición porque el PSOE puede pactar con otras fuerzas.

Es la única solución que tiene esta ciudad. O gobierna el Partido Popular con una mayoría absoluta y un proyecto serio, o gobierna un tripartito, que se están peleando hasta el día anterior, solo se van a poner de acuerdo para que no gobierne la lista más votada. Todos los partidos han dicho que no van apoyar el gobierno sino que van a entrar en el gobierno. Con lo cual, un tripartito o un cuatripartito, que es lo peor que puede pasar en la ciudad. El otro día en el debate no daba crédito cuando se ponían todos verdes. ¿Estos van a pactar? ¿Y qué proyecto van a sacar adelante? Si yo voto a un partido de estos, basándome en su proyecto, yo ya sé que ese proyecto no va a salir porque tiene que pactar con los demás partidos.

Las encuestas indican un empate, por lo que podría gobernar el PSOE con pactos; o una ventaja del PP pero sin llegar a la mayoría absoluta. Si no la logra, ¿estará los cuatro años en la oposición?

Yo me voy a quedar los próximos cuatro años como alcalde de A Coruña. Porque apelo al sentido común, a que esta ciudad no puede estar más tiempo paralizada porque hemos visto que este tipo de gobiernos de coaliciones no crean futuro, solo se crean problemas entre ellos y la ciudad no puede seguir así.

La alcaldesa destaca que sacó adelante la mayor parte de los asuntos. ¿Eso es mérito de Inés Rey o desmérito de la oposición?

No sé si usted conoce el programa de las cien medidas que presentó Inés en las anteriores elecciones. No ha cumplido ni el 90%. ¿Dónde está el programa municipal de viviendas de alquiler social? ¿Dónde está el consorcio para el puerto, la red wifi para toda la ciudad, la zona franca? Dígame qué ha hecho Inés, porque hasta el día de hoy, tres calles mal hechas. Si no, vaya usted a Alcalde Marchesi y pregunte a los ciudadanos. ¿Dónde está la inversión en los barrios, sus equipamientos, las escuelas infantiles que iba a hacer en Monte Alto y O Castrillón? ¿Dónde está la inversión en deportes? Mérito, ninguno. Los grandes proyectos de ciudad, se lograron porque estuvo ahí el Partido Popular. En la intermodal fuimos nosotros los que la apoyamos porque somos responsables y por encima de todo está la ciudad.

Su programa electoral incluye una separata solo para los barrios. ¿Hay que hacer más esfuerzo en los barrios? ¿Se han quedado atrás?

El problema de los barrios es que nadie ha invertido en ellos, solo se ha hecho en el centro. Se sienten abandonados. No ha habido ningún equipamiento en ningún barrio.No hay limpieza ni seguridad en ellos.

Las encuestas apuntan bastante abstención. ¿Desafección del electorado? ¿A la ciudadanía no le convence ningún candidato?

La desafección siempre es con el partido que gobierna porque es el que incumple y la ilusión es con los partidos que tenemos un proyecto serio y podemos gobernar. Yo tengo muy claro mi proyecto. Los demás, al meter la papeleta, no sabrán qué proyecto va a salir adelante porque habrá un tripartito. Por eso yo apuesto al voto útil. Conseguir esa mayoría.

Uno de los grandes temas de la campaña es la vivienda, se pide más vivienda protegida, más accesible.

Cuando fui concejal de Servicios Sociales sacamos 72 viviendas de alquiler social. En ocho años los gobiernos de A Coruña no han sacado ninguna al mercado. Esta ciudad tiene dos problemas: uno, se tarda más de dos años en dar una licencia; y dos, no ha habido una apuesta por un parque inmobiliario social, vivienda y alquiler social, en cuatro años. La única apuesta la ha hecho la Xunta en Xuxán.

Cuando gobernaba Carlos Negreira, con usted de edil de Servicios Sociales, inició los trámites para reducir el porcentaje de vivienda protegida que en el PXOM está en un 41%. El Ejecutivo del PP contrató una asesoría para tramitar esa reducción, aunque no pudo aprobar ese cambio porque llegaron las elecciones de 2015 y ganó la Marea.

No recuerdo esa política.

¿Entonces usted apuesta por no reducir ese 41%? ¿Lo mantendrá?

Apuesto por la vivienda protegida, la vivienda y alquiler social. Esta ciudad ha expulsado a 16.000 jóvenes porque no encuentran dónde vivir. Yo llevo una concejalía exclusivamente de juventud, y uno de sus principales problemas es la vivienda. En mi proyecto va construir como mínimo 500 viviendas nuevas de alquiler social o vivienda social.

¿En Xuxán?

En Xuxán y en más terrenos a desarrollar urbanísticamente.

En Xuxán muchas de esas parcelas tienen calificación comercial, habría que cambiar el plan general.

Hay una apuesta de la Xunta por Xuxán incluso una gran generosidad para ceder terrenos para construir viviendas, es el barrio del futuro. Y muchas ya están construidas y a punto de entregarse, en el proceso de selección. Inés Rey iba a hacer un parque municipal de vivienda social, incluso una compañía eléctrica.

El PP criticó mucho la nueva Ley de Vivienda del Gobierno central.

Creo que es una ley totalmente populista y electoralista y que no resuelve los problemas de la vivienda, únicamente protege a los okupas. Se están olvidando de todos los problemas que tiene la ocupación, para los propietarios y para los edificios.

Su programa incide mucho en el tema de la okupación. Las estadísticas judiciales dicen que en España, en 2022, hubo unas 2.700 ocupaciones ilegales de viviendas frente a más de 38.000 desahucios. Con este dato, ¿le parece más grave la ocupación que el desahucio?

El tema de los desahucios tiene que ver con decisiones judiciales. Una cosa es okupas con k, otra cosa es ocupas con c, y otra cosa es gente que en un determinado momento de su vida no puede pagar un alquiler o hipoteca. Para todo hay soluciones distintas y para esto están los Servicios Sociales. Quien aprobó en su día las leyes para que no se pudiese desahuciar a los que no podían pagar la hipoteca fue el Partido Popular, estableciendo moratorias. Es un tema que nos preocupa a todos, el de la okupación con k, con problemas de convivencia en los barrios. Hablamos de narcopisos, de gente que tiene que irse de sus pisos, de suciedad, de ser titulares en los medios de comunicación. Eso es lo que a mí me preocupa. Cuando hay un desahucio de una familia vulnerable es la administración, que tiene sus recursos, la que tiene que ayudar y dar una solución. Y se lo digo yo que estuve en Servicios Sociales. Para mí esa es la prioridad, yo quiero ser el alcalde de los Servicios Sociales.

El programa del PP destaca que sus tres temas básicos son limpieza, seguridad ciudadana y okupación. Son tres temas que siempre abandera el PP, sea cual sea el municipio.

¿La solución es más policía?

No, la policía tiene su función, y la local su función es disuasoria para que no se cometan delitos. Hace falta más policía en las calles, pero también otro tipo de cosas. No se ha trabajado nada con protocolos, de inserción social o laboral. A la gente hay que darle oportunidades y herramientas, que no se ha hecho. Sí se le han dado limosnas, herramientas no.

En la ciudad hay unas 400 viviendas municipales frente al doble, más de 800, viviendas turísticas. ¿Cree que hay que limitar o prohibir?

Creo que tenemos que hacer una mesa, sentarnos todos y buscar una solución. El consenso es esencial en esta materia. Con afectados, ciudadanos, Ayuntamiento, Consorcio de Turismo. Buscar una solución entre todos, no crear problemas.

El PP votó en contra de la modificación del plan general respecto al parque del Agra del Orzán, pero ¿qué posición tiene sobre otros proyectos urbanísticos como Visma, Labañou, A Maestranza?

Cada proyecto y cada situación hay que estudiarlo. En A Maestranza quien votó que fuera zona verde fue el PSOE. Ahora están diciendo que van a construir. Yo lo que quiero es construir viviendas para que haya más oferta y baje el precio y que esas 10.000 viviendas vacías vuelvan a salir al mercado. Nadie contesta esa pregunta, por qué la gente prefiere no alquilar esas viviendas.

¿En los muelles haría vivienda?

El puerto es el gran proyecto urbanístico de futuro y hay que acertar y para hacerlo me baso en cuatro premisas: es terreno público, es terreno para la ciudadanía y entre todos tenemos que buscar lo que queremos hacer y cómo hacerlo, y cuarto, el liderazgo tiene que marcarlo el Concello, y no lo está haciendo.

¿Pero incluye vivienda?

El puerto es una extensión inmensa. Yo quiero que sea un proyecto serio, hecho por expertos que den propuestas para todos los terrenos y luego entre todos decidir. No es un proyecto para una legislatura sino para muchos años pero es la herencia que vamos a dejar a los futuros coruñeses, va a cambiar totalmente el skyline de la ciudad, y la forma de entenderla. Por eso tenemos que acertar. No voy a decir ahora una propuesta que puede ser dentro de veinte años. Sentémonos, hagamos proyectos, busquemos gente preparada, que nos diga cómo se puede reestructurar toda esa zona.

Y cómo se paga.

En financiación, si tienes el proyecto, solo tienes que sentarte con otras administraciones para buscarla. Ha pasado en otras ciudades. Bilbao, Málaga. ¿Por qué no en A Coruña? Porque no hay voluntad. No hay ganas de ponerse a trabajar. Hay que tener ambición de ciudad.

Hace un tiempo el PSOE estudió la posibilidad de demoler el centro de ocio de Los Cantones, que cierra la ciudad al puerto.

Lo que quiero hacer en el puerto en los próximos cuatro años es lo que presenté, llevar los jardines de Méndez Núñez hasta Batería y Calvo Sotelo para hacer un lugar de esparcimiento público, con equipamientos públicos, y soterrar el tráfico hasta plaza de Ourense. Y en el futuro hablaremos de ese tema . No hay que tener miedo al futuro, hay que ser valientes, pero hay que hacer cosas.

Otro tema de esta campaña es la movilidad. Varios partidos proponen un transporte público municipal. ¿Está a favor?

En este momento no se puede hacer. Les recuerdo a los que hablaban de remunicipalizar las bibliotecas que no hicieron nada en cuatro años. No engañemos a la gente. No digo que en un futuro, como en otras ciudades, se pueda remunicipalizar pero a día de hoy con la concesión a punto de caducar, no da tiempo.

¿Considera que el Gobierno de la Xunta trata bien a A Coruña?

Hubo una apuesta muy grande de la Xunta por A Coruña, por ejemplo el Chuac. Pero aquí se ha intentado el enfrentamiento para buscar un enemigo, para tener réditos políticos. A Coruña es prioritaria para la Xunta, ahí están las viviendas en Xuxán. Pero hay que colaborar, no enfrentarte, sea del color que sea.

¿El Gobierno del Estado trata bien a A Coruña?

Vaya usted a los presupuestos y mire lo que han apostado por las cuatro grandes infraestructuras pendientes. Alfonso Molina, la cuarta ronda, la intermodal, Puente Pasaje.Mire lo que hay presupuestado para este año y el próximo. Obras de 29 millones para las que han presupuestado medio millón.

En su perfil personal en la web del PP dice que ha descubierto el boxeo y que es divertido. ¿Se parecen boxeo y política?

Es un deporte que he descubierto, sobre todo kick boxing, pero creo que la política tiene que ser otra cosa, tiene que ser no pegar tanto y sí construir más.

Entrevista de trabajo al candidato

¿Puede hablarme de su predecesor en el cargo?

La historia de un fracaso.

¿Cuáles son sus puntos fuertes?

La cercanía, la honestidad, la lealtad y la palabra dada.

¿Y sus puntos débiles?

Las emociones.

¿De qué se siente más orgulloso?

De cuando fui concejal de Servicios Sociales.

¿Lo despidieron alguna vez?

No.

¿Despidió a alguien alguna vez?

No.

¿Se definiría como un líder o un discípulo?

Un líder que sabe aprender.

¿Qué le hace sentir incómodo?

La mala educación.

¿Por qué deberíamos contratarlo/votarlo?

Porque soy una persona entregada, cercana y trabajadora.