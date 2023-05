Novos datos e intuicións sobre a nerviosa estadía de Humboldt en A Coruña (1799)

O pasado xoves 25 de maio cumpríronse 224 anos da chegada de Alexander von Humboldt á Coruña. A carruaxe que trouxo ao científico comunicaba a capital española con Galicia polo Camiño Real e após doce días de viaxe o vehículo atravesara o Portádego, dirixirase a Eirís e chegara a Monelos.

Estou convencido de que se Manolo Rivas soubera que na carruaxe viaxaba Humboldt pediría permiso ao seu profesor de Filosofía, Caeiro, para deixar a aula do Instituto, baixar a fume de carozo pola costa ata o vello camiño e agasallar cun poema ao científico que estudaría e defendería a natureza americana. Tampouco dubido que Xurxo Lobato abandonaría o centro educativo, deixaría por un momento de observar detidamente o perfil de Chuca, e sacaría a súa cámara de fotos para inmortalizar o momento. E, xa postos, non faltaría a esa cita histórica Mercedes Peón, quen desde o patio do Instituto lanzaría un prolongado aturuxo de benvida ao prusiano. Non aconteceu iso, o fluír do tempo ten os seus límites e regras. O que si ocorreu foi que o vehículo seguiu o seu percorrido por Alcabaleiros, Castiñeiras, Santa Lucía e Garás, entrando na Peixería, para rematar a longa viaxe na entrada da rúa Real coruñesa, fronte a Casa de Correos que se erguía alí.

Unha parella científica

Na carruaxe viñan dous homes novos, de 29 e 25 anos, Alexander e o seu colaborador, Aimé Bonpland. Un botánico do que o prusiano diría nunha carta remitida desde A Coruña o 4 de xuño a un amigo íntimo, Johann Karl Freiesleben: “Un bo home pero que desde hai seis meses xa non me emociona, é dicir, teño unha relación meramente científica con el”.

Os pasaxeiros baixaron cunha voluminosa equipaxe que incluía numerosos instrumentos científicos. Con esa pesada carga percorreron a rúa Real, na que se atopaba o lugar onde se hospedarían na cidade, o café-fonda “León de Oro” de Francisco Bernetti, no número 24. O edificio tiña un baixo e dúas plantas; entre os anos 1872-74 foi demolido e construíuse un novo, o actual. Na cidade herculina permanecerían Humboldt e Bonpland ata o 5 de xuño, intensos días presididos polo nerviosismo. Xornadas que precederon á exploración que realizaron entre 1799 e 1804 por América.

A Coruña por casualidade

Unha serie de circunstancias fortuítas fixeron do porto coruñés o punto de partida da expedición do científico, entre elas que o porto polo que estaba prevista a saída da expedición, Cádiz, atopábase pecho ao tráfico marítimo pola guerra cos ingleses, mentres o da Coruña —con algunhas complicacións— permanecía aberto e tiña conexión directa con América. Malia esas expectativas previas, cando Humboldt chegou a Coruña atopouse co porto bloqueado por dúas fragatas e un terceiro barco inglés.

O científico prusiano era de seu unha persoa hiperactiva e algo desacougada, un perfil agudizado pola situación de impaciente espera. A primeira razón da ansiedade era a incerteza sobre o momento da marcha. Algo que tiña que ver co que acabamos de comentar, o bloqueo do porto e o risco de que o barco fose apresado por un buque inglés. Un temor ben xustificado, pois, por exemplo, o barco-correo que sairía da Coruña en agosto, o Amalia, sufriu ese destino a mans do buque de guerra Argos. Contribuía á incerteza a necesidade de dispoñer das condicións meteorolóxicas para que aqueles buques de vela puideran emprender a travesía. Humboldt recibiu alarmantes novas dos oficiais do barco, quen lle informaron da posibilidade de teren que agardar semanas para dispoñer de ventos favorábeis. Coidamos que a esas circunstancias se engadía outra que tamén incidía nas présas e nervios do futuro explorador. Referímonos á preocupación pola estabilidade dos seus apoios políticos en Madrid e, concretamente, do seu valedor, Mariano de Urquijo.

Determinar a posición xeográfica

Humboldt chegara un sábado e, agardando para facer as xestións de embarque, aproveitou o domingo 26 para calcular a posición xeográfica de Ferrol. O cálculo realizouno desde A Coruña porque nese momento descoñecía os plans de embarque cara a América, os días que debería pasar na cidade herculina, e ignoraba que visitaría Ferrol o mércores seguinte.

En primeiro lugar, fixou a hora do mediodía na Coruña con relación á de París. Levaba consigo o tempo da capital francesa nun cronómetro construído por Louis Berthoud, o número 27; modificouno segundo o erro que supuña tiña o cronómetro pola viaxe desde Madrid. Corrixido o instrumento, calculou a diferencia entre o mediodía coruñés e o de París, o que traduciu en distancia. Fixada a posición de Coruña con relación á capital francesa calculou a de Ferrol partindo de que a distancia da Torre de Hércules a esa localidade era de 10’20”. Ese día o prusiano coñeceu o vello faro romano restaurado había moi pouco tempo, mesmo indicou que baixou ata o mar nas rochas da zona, examinando algas e moluscos.

Pendente do embarque

O luns 27, xa útil a efectos laborais, a actividade de Humboldt estivo dirixida ao asunto prioritario que o trouxo a Coruña, as xestións para embarcar canto antes cara América. O primeiro paso, obrigado para todo pasaxeiro, era acudir ao Xulgado de Arribadas, o organismo que entendía desas viaxes. O xulgado herculino estaba na mesma rúa que a fonda onde Humboldt se hospedaba, no edificio da Aduana (actual Sub-delegación do Goberno). Se o científico agardara uns anos podería ver na casa de enfronte, a que hoxe ten a Galería Sargadelos, a Juana de Vega saír a facer unhas xestións. O xuiz de Arribadas, Francisco de Mella, concedeulle permiso para o embarque e Rafael Clavijo, o responsable dos Correos Marítimos na cidade, asignoulle un camarote no buque El Pizarro.

Visita a Ferrol

Realizada esa xestión, Humboldt enfrontouse con días de espera. Nese estado de ansiedade, o 29 de maio realizou unha viaxe a Ferrol. Alexander explicou como na travesía ao porto desa cidade realizou algunhas experiencias sobre a temperatura da auga do mar, “por medio dunha sonda termométrica de válvulas”. Deixou escrito que “Non ofrece Europa enteira tan extraordinario fondeadoiro [Ferrol] en razón da súa avanzada posición no interior das terras”. O mal estado do mar fixo que os buques ingleses abandonaran neses días a zona de bloqueo do porto coruñés. Mais o tempo mudou e a saída do Pizarro tivo que pospoñerse.

Elaboración de escritos

Unha das principais ocupacións de Humboldt na estadía coruñesa consistiu na preparación de abondosos e valiosos escritos, documentos claves para entender os seus obxetivos, perspectivas e contactos. Rematou a redacción e enviou corenta e tres cartas e realizou anotacións no seu Diario. Tamén finalizou un singular documento, o seu “testamento literario”, elaborado na previsión dalgunha desgracia que pudera ocorrer na viaxe. Levou todos eses escritos á Casa de Correos, foi unha mágoa que nese paseo, o científico, amante da arte, non puidera visitar —dúas casas despois da fonda— a exposición que un rapaz de trece anos, Pablo Picasso, presentaría alí en febreiro de 1895.

‘El Pizarro’ e Cagigas

No proceso do embarque entrou en xogo o capitán do buque El Pizarro que ía trasladar a Humboldt a América. Sobre o barco existía certa confusión, pois con ese nome houbo diversos buques-correo, mais hoxe sabemos que era unha fragata. Tampouco estaba moi claro o nome do capitán, que identificamos como Juan Miguel de las Cagigas Castillo (1755-1824), cántabro de Escalante. Residía, coa familia, no segundo piso do número 122 da rúa de San André, nun edificio con un baixo e dúas plantas que Cagigas mercara. A casa foi demolida e construíuse unha nova, a actual, entre 1969 e1972.

Clavijo deulle instrucións a ese experimentado navegante para que o científico tivese un trato especial, polo que o capitán mandou acondicionar un lugar no barco para colocar os instrumentos do científico, cos que se lle permitiu realizar diversas experiencias na travesía. Ademais, o Pizarro fixo unha parada non habitual de varios días para que Alexander coñecera o Teide e a illa de Tenerife e o buque se desviou do seu destino (A Habana), para deixar ao prusiano e o seu acompañante en Cumaná, na actual Venezuela o 16 de xullo de 1799.

A marcha

O 5 de xuño de 1799, ás 14 horas, El Pizarro lanzaba o canonazo que anunciaba a saída e levantaba áncoras. Se Humboldt mirara para a súa dereita quizás podería ter visto o desembarco das tropas de Francis Drake na costa de Oza en maio de 1589. Non o fixo, pola contra si que lembrou, ao pasar a carón do castelo de Santo Antón, a Alessandro Malaspina, preso nel.

Semellaba que os nervios remataran co seu asedio ao prusiano mais non foi así. Unha virada de El Pizarro á altura do desaparecido castelo de Santo Amaro creou alarma entre a pasaxe. E xa en alta mar continuou a preocupación pola posible irrupción de navíos ingleses, polo que no buque pasaron a noite sen luces para non seren vistos. Ninguén dixo que o camiño cara a inmortalidade fose doado e plácido.