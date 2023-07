Verónica Codesal, a cantante belga de raíces galegas que saltou á fama como líder de Urban Trad, agrupación coa que acadou o segundo posto en Eurovisión no 2003, regresa a Galicia co seu novo álbum, 100 Voltas. Un proxecto que presentará hoxe no centro cultural Ágora ás 20.30 horas, con entrada gratuíta, e que, segundo a propia Codesal, “fusiona a tradición galega con outras culturas musicais”. “Nacín en Bruselas, que é unha cidade multicultural na que podes atopar xente do mundo enteiro e de distintas orientacións musicais”, explica Codesal. “Sempre me gustou xuntarme con xente que fala e canta noutras linguas, porque para min a cultura dos demais é enriquecedora. [...]Todos eses encontros que fixen ao longo da miña vida influenciaron este proxecto”.

100 Voltas conta tamén cos belgas Didier Laloy e Damien Chierici ao acordeón diatónico e ao violín, respectivamente, e co tongoleño Boris Tchango á percusión. Deste xeito, 100 Voltas constrúe un universo sonoro propio que bebe das fontas tradicionais galegas e incorpora ritmos árabes e do leste de Europa ás súas composicións. Aínda que non é todo tradición, pois tamén interpretan unha versión de Toxicity, un dos temas máis coñecidos da banda de metal alternativo System of a Down, aínda que cunha letra da propia Codesal. As letras son tamén un elemento esecial na música de 100 Voltas e a Codesal gústalle falar nelas “da muller, das preocupacións que temos cada día, das alegrías e das penas”. A cantante galaico-belga tamén contou reste sentido coa colaboración dalgunhas das poetas galegas contemporáneas máis senlleiras, como Lucía Aldao, Yolanda Castaño ou Rosalía Fernández Rial, que asinaron versos exclusivamente para o álbum. Codesal elixiu Galicia como punto de partida para a súa xira porque, segundo di, para ela é importante ver a reacción do público galego. “Como a música que fago ven de aquí, parecíame normal comezar esta xira na miña terra, porque aínda que non nacín en Galicia sempre sinto morriña dela”, indica Codesal. “É raro, porque nunca vivín aquí, pero os meus pais tranmitíronme a lingua e a tradición, e a nostalxia do país está sempre moi presente”. O interese de Codesal pola música tradicional galega ven xa de nena: “Na casa dos meus pais sempre se falaba galego e nas xuntanzas familiares cantábamos e bailábamos”, relata Codesal. “Meus pais decidíronme levar ao centro galego de Bruselas e alí foi onde aprendín todo: a cantar, bailar e tocar a pandeireta e a gaita”. Aínda que o que máis lle chamou a atención desde sempre foi a pandeireta. “O que me gusta é a tradición e transmitila ao público, sobre todo ao de fóra de Galicia”, conclúe Codesal.