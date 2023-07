La escasez de personal cualificado aboca a las constructoras a ampliar los plazos de las obras

“Hay mucha obra pero dificultad para ejecutarla, porque no hay mano de obra especializada”, afirma Roberto Medín, presidente del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de A Coruña. Según detalla, “hay mucho andamio colocado pero en algunos no hay nadie trabajando”, lo que justifica con el argumento de que “las obras empiezan porque tienen un plazo para empezar, pero no se da un plazo para terminar porque las constructoras están trampeando entre una obra y otra porque no hay personal”.

Medín indica que esta situación afecta especialmente a la rehabilitación energética de edificios, “que es lo que más se está haciendo ahora gracias a las subvenciones”. Juan José Yáñez, secretario general de la Asociación Provincial de Promotores Inmobiliarios de A Coruña, coincide en el diagnóstico de la falta de personal “no hasta el extremo de que se paralicen proyectos, pero sí de que haya problemas de plazos”. Por eso, señala que “cuando las promotoras quieren encargar un proyecto, les están poniendo plazos de varios meses” y apunta que los administradores de fincas “se están encontrando ese problema al solicitar las ayudas a la rehabilitación para impermeabilizar fachadas o instalar ascensores”. El presidente de los arquitectos técnicos recuerda que los contratos de la construcción incluyen cláusulas que establecen penalizaciones en caso de que se incumplan los plazos fijados, pero admite que “a veces los contratos no se hacen bien, e incluso dicen cuando se empieza pero no cuando se acaba”. Yáñez recuerda que la Confederación Nacional de la Construcción ha reclamado al Gobierno que se potencie la Formación Profesional del sector e incluso la contratación de personal en el extranjero, aunque reconoce que sobre esta última iniciativa existe el problema de que esos trabajadores carecen de la formación necesaria en prevención de riesgos laborales. Una constructora cede una obra municipal a otra por la escasez de personal y materiales Tanto Medín como Yáñez consideran que el trabajo en la construcción no resulta atractivo para los jóvenes. “Antes era muy denostado pero ha cambiado totalmente”, asegura el portavoz de los arquitectos técnicos, quien lo contrasta con el dato de que este sector “tiene un horario tasado de 40 horas y los fines de semana libres”. Yáñez ve además “un problema psicológico, ya que se habla de peones y albañiles con cierto desprecio, porque se dice que el que no vale para otra cosa va para la construcción, como sucede con la hostelería”. El representante de Aproinco destaca que se ha llegado a propone al Gobierno central que cambie la denominación de las titulaciones de FP en el sector para hacerlas más atractivas y pone de relieve que las empresas “están esperando a los alumnos a la puerta de los centros educativos”. Esfuerzo al aire libre Pese a esta demanda, “muchos cursos de la Confederación Nacional de la Construcción no se cubren, casi solo los de interpretación de planos y relacionados con la informática,” ya que los jóvenes “huyen de trabajos de esfuerzo al aire libre”. También comenta Yáñez que aunque antiguamente este sector “estaba muy mal pagado”, hoy en día profesionales como montadores, escayolistas y carpinteros metálicos “enseguida llegan a encargados y jefes de obra, que tienen mayores retribuciones, porque la población laboral está muy envejecida”. Medín informa de que la mujer se ha incorporado a este sector en algunos empleos como el de electricista, pero que es posible incluso en el de albañil porque en las obras cada vez se trabaja más con elementos prefabricados como el pladur. Pese a este fenómeno, Yáñez recuerda que el personal femenino es solo el 8% en la construcción. Otro factor que influye en la falta de personal es “la muy mala experiencia de jóvenes que dejaron los estudios porque la construcción estaba muy bien pagada”, ya que la crisis inmobiliaria envió al paro a dos millones de personas. “Eso queda en la retina y la gente tiene miedo a que vuelva a pasar”, afirma el secretario general de Aproinco. El visado de viviendas nuevas crece un 65,4% en la ciudad en el primer semestre del año “El sector de la construcción en la ciudad de A Coruña sigue dando muestras de solidez”, considera el Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de A Coruña, ya que el visado de nuevas viviendas que se construirán en el municipio creció un 65,41% durante el primer semestre de 2023 en comparación con el mismo periodo del año pasado. Así, se visaron 263 nuevas viviendas, frente a las 159 de los seis primeros meses de 2022. El presidente de la entidad, Roberto Medín, manifiesta que, ante este comportamiento, el sector “parece inmune al precio de los materiales básicos, que tiende a estabilizarse pero que sigue fijando cotas elevadas; a la falta de mano de obra cualificada y a la continuada subida de tipos de interés”. Los expedientes de obras, en los se incluyen que todas las intervenciones relacionadas con la construcción, aumentaron un 11,21%, al pasar de los 116 de la primera mitad de 2022 a los 129 de este año. Sobre los problemas del sector, además de la falta de mano de obra, menciona el precio de los materiales, aunque afirma que está empezando a moderarse. Otra de las amenazas para la construcción es el encarecimiento del precio del dinero, ya que Medín prevé que los tipos de interés seguirán aumentando durante los próximos meses. “Pero esperamos que comiencen a estabilizarse durante 2024, cuando ya podrían empezar a dibujar un leve y progresivo descenso”, vaticina el presidente de los arquitectos técnicos de la provincia.