El festival de música electrónica Wake up & Dream, celebrado los días 14 y 15 de julio en el parque de Bens, enfrenta al BNG con el Gobierno local socialista, ya que los nacionalistas consideran que la tramitación de su autorización está “plagada de irregularidades” y que la iniciativa se desarrolló sin respetar la normativa ambiental y de ruido. El Ejecutivo municipal replica que el permiso concedido fue “absolutamente escrupuloso” con la legalidad y los requisitos de seguridad y de respeto acústico.

La concejala del BNG Avia Veira, destacó ayer que los conciertos se realizaron en el entorno del parque natural de las islas de San Pedro y en el parque de Bens, y que el expediente para autorizarlo es “un ejemplo más del ti vai facendo”, ya que el promotor empezó a vender entradas el 3 de mayo, el cartel del festival se hizo público el 17 de mayo con el logotipo del Concello y la licencia se presentó el 12 de junio, el mismo día en que se solicitó, lo que consideró inusual por la rapidez de su aprobación.

Veira aseguró además que no hubo un informe ambiental favorable al festival y que no hubo control de ruidos más allá de mediciones de particulares “en las que se llegó a los 100 decibelios”, a lo que añadió que la música se llegó a escuchar a la altura de la Domus y O Ventorrillo. También mostró su extrañeza por el hecho de que la licencia fuese firmada por el departamento de Deportes y no por el de Cultura.

Informes favorables

El responsable de Cultura, Gonzalo Castro, respondió a estas críticas diciendo que hubo informes medioambientales favorables, también sobre el impacto acústico, “siempre y cuando se estableciesen una serie de medidas correctoras que se obligó a implantar a los promotores”. Entre ellas mencionó una carpa de dimensiones y grosor considerable. También dijo que comprobó personalmente la acústica y que la música “no se escuchaba fuera de la carpa”, por lo que consideró que las medidas correctoras “funcionaron”.

Castro añadió que no hubo “ningún tipo de queja de los vecinos de Os Rosales ni de ningún lugar.” y que existió un plan de autoprotección del festival que incluía la evacuación, ya que sin ese documento no se podría conceder la licencia. “No sé si el BNG vio otro expediente o no lo estudió bien”, comentó Castro., quien resaltó que “se establecieron requisitos por encima de lo que marcaría la legislación”.