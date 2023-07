El futuro de la ciencia coruñesa

El coruñés Iván Gándara Buján será uno de los cien estudiantes de todo el mundo, entre ellos solo 14 españoles, que formarán parte de un campamento de verano para futuros científicos que organiza la farmacéutica danesa Novo Nordisk. Se trata de la primera edición de este campus, para el que se presentaron 1.500 solicitudes de escolares de entre 15 y 16 años. Viajará a la capital danesa, Copenhague, entre el 6 y el 12 de agosto para participar en un programa lectivo que está centrado en la salud, la sostenibilidad y la ciencia de vanguardia.

“El campamento me llegó a través de unos amigos. Había que hacer un vídeo de entre dos y tres minutos explicando por qué quería ir allá, por qué me gusta la ciencia y para qué la utilizaría”, cuenta Iván Gándara. Su vídeo corto fue uno de los 14 seleccionados por la organización entre los alumnos españoles. En su candidatura mostró su preocupación por investigar contra el cáncer. “Es una enfermedad que padece muchísima gente y no hay un tratamiento que sea 100% efectivo. Es muy incierto, por eso me parece importante dedicar muchos recursos a la investigación”, explica Gándara.

El joven alumno, que estudia en el colegio Internacional de Eirís, confirma que su intención es dedicarse en el futuro al ámbito de la investigación. “Me atrae mucho este mundo, sobre todo la investigación. Me parece muy guay para poder ayudar a la gente y hacer un mundo mejor. Es una oportunidad para aprender más sobre el mundo y que me pueda instruir”, afirma el escolar coruñés.

Este ámbito le ha apasionado toda su vida. ”Siempre me ha gustado la ciencia. Es cierto que antes me llamaba también la robótica, pero con el paso del tiempo me ha interesado más biología y la física. Me parece más interesante el ser humano y poder utilizarlas para hacer la vida de la gente un poquito mejor”, justifica Iván Gándara.

A sus 16 años, el chico encara esta experiencia con la intención de sacarle el máximo provecho personal y lectivo. “Espero aprender todo lo que pueda sobre ciencia”, desea. También aspira a conocer a compañeros que compartan sus intereses en todo el continente. Durante su estancia en Dinamarca participará en diferentes charlas con científicos y sesiones de laboratorio en las instalaciones de LIFE Campus, una fundación dedicada a la investigación.