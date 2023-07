Bo día! Comezamos o sábado co paso dunha fronte pouco activa que deixa arestora chuvias algo máis intensas no interior da provincia da Coruña.



A tendencia é que a partir do mediodía se vaian abrindo claros en toda @Galicia, aínda coa posibilidade dalgún chuvasco illado no norte pic.twitter.com/c7h8twGZJw