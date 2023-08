“Estamos saturados y no le falta mucho para desbordar”, así se expresa Santiago Iglesias, de talleres Procar, ante el generalizado aumento del volumen de trabajo en los talleres de reparación de automóviles durante el verano. El mayor uso de los turismos en temporada vacacional — sobre todo en largos viajes de ocio, que requieren una puesta a punto previa al trayecto o incluso posterior, tras cientos o miles de kilómetros de carretera— la falta de personal mecánico y el incremento del precio de los vehículos son algunas de las causas a las que apuntan los talleres para explicar el incremento de la demanda de mantenimientos y reparaciones en la época estival.

“La gente, estos días, ya se va de vacaciones y quiere los coches a punto”, indica Iglesias. “En verano los clientes ya no solo preparan el coche para el camino, sino que compran las barras o el cofre, o le ponen un gancho de remolque para llevar las bicicletas”. Manuel Buján, de talleres Midas, afirma que en esta época “las personas se mueven más, y si se mueven más sus vehículos también lo hacen y, por lo tanto, visitan más el taller”. Otros, como Santiago Pérez, de Talleres Santana, aseguran que “el trabajo es el mismo que en invierno, pero en verano tiene que ser más rápido, porque el coche le hace falta a la gente para irse de viaje”.

Alejandro Freire, de Talleres Carpoint, expone que en verano trabajan “bastante más”, porque “ahora a todo el mundo le hace falta el coche”, aunque señala que intentan “darle prioridad a las urgencias, como por ejemplo, si el coche hace falta al cliente para ir a trabajar”. Otros talleres también priorizan las emergencias y le dan más tiempo a asuntos que requieren de menor premura.

Pero no solo hay coruñeses buscando pasarle el mantenimiento a su vehículo, pues entre ellos también se encuentran turistas, tanto de otras regiones de España como del extranjero. Así lo asevera Luis Sánchez, de Galimotor, que ha visto cómo “turistas españoles y de fuera” han visitado su negocio durante estos meses de calor. Freire comenta que este verano todavía no ha tenido turistas que visiten su taller, aunque el año pasado sí lo constató. “Algunos sí se acercaron hasta el taller”, indica. Pero esto no es igual para todos los negocios, ya que Pérez afirma que él ha atendido a algunos, pero “al estar en el polígono no es lo habitual”. “Eso ocurrirá más bien si los turistas visitan el centro”, explica.

Otra de las causas que mencionan los mecánicos ante el incremento de las reparaciones de vehículos es la subida de precio de los mismos. Según la OCU, (Organización de Consumidores y Usuarios), los turismos recién salidos del concesionario son mucho más caros a día de hoy que hace cinco años; mientras que el IPC (Índice de Precios al Consumidor) aumentó un 15,3%, el de los automóviles lo hizo en más de un 40%.

“La gente no cambia de vehículo, no compra coches nuevos y mantiene los viejos, y eso a nosotros nos beneficia y nos da muchísimo trabajo”, explica Iglesias. Pérez asegura que “se reparan más coches que hace cinco o seis años, porque ahora uno nuevo cuesta más de 30.000 euros y la gente no se sabe lo que hacer”. Buján también ha notado este aumento y cree que se debe a que “la gente no sabe qué coche buscar y tampoco quiere encontrar”. Las reparaciones también son ahora más caras porque, según Pérez, “las piezas subieron todas de precio una barbaridad”. “Tienes que pagar cada vez más por ellas, si antes una reparación era de 1.000 euros ahora es de 1.500; la gente prefiere gastarse 2.000 euros en una reparación a 40.000 en uno recién salido de fábrica”, expone con Pérez con resignación.

La “misión casi imposible” de encontrar mecánicos

Encontrar hoy día mecánicos preparados es “casi misión imposible”, afirma Santiago Pérez, de Talleres Santana. “Yo estoy solo, pero por lo que me dice todo el mundo es así”. Pérez comenta que habla “con muchos talleres que andan buscando y lo que dicen es: ‘No hay gente. Cuando se me jubilen estos trabajadores, ¿qué hago?’”. Pérez cree que esto sucede porque “un chaval que apenas sale del ciclo medio tiene un sueldo de casi 1.400 euros y a eso hay que sumarle la Seguridad Social, que son unos 600: en total son más de 2.000 euros”. Este mecánico se pregunta si un “chaval que acaba de salir desempeñará 2.000 euros”. Alejandro Freire, de talleres Carpoint, manifiesta algo parecido. “No hay mecánicos. Para la gente joven prácticamente no dan incentivos de ningún tipo”. “Antes venían los chicos y se daban ciertas facilidades, pero ahora casi las han sacado todas”, afirma Freire. “No se incentiva que la gente se forme y trabaje”, opina. “A nosotros un chaval que cogimos la semana pasada para formarlo nos cuesta 2.500 euros”. Freire asegura que a eso hay que sumarle “los errores que pueda cometer o una mala reparación”. Pérez cree que la clave está en “dar facilidades para contratar gente” porque “tú al chico lo enseñas y si te vale ya lo sabes en quince días”.