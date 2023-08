Zara Larsson será cabeza de cartel del Noroeste Estrella Galicia A Coruña 2023 el primer día de conciertos y Primal Scream liderará la programación para el segundo día de música en directo durante el festival con más solera del verano coruñés, que se celebrará el viernes 11 y el sábado 12 de agosto. Son los dos nombres destacados en la edición de este año y serán los principales reclamos para una de las citas musicales más esperadas del año y que más intriga ha despertado entre los coruñeses, pues muchos llevan semanas preguntándose ¿quién actuará este año en el Noroeste?

Hoy han trascendido los artistas que serán cabeza de cartel. Zara Larsson compartirá cartel el viernes 11 de agosto con Parov Stelar. Y el segundo día de conciertos del Festival Noroeste A Coruña 2023 serán Primal Scream quienes lideren la apuesta musical de los directos en Riazor.

La cantante y compositora sueca Zara Larsson alcanzó la fama en su país natal ya de niña al ganar un concurso de talentos. Su primera canción original, Uncover, fue publicada en 2013 y se convirtió en un éxito en los países escandinavos y después en el resto de Europa, al igual que su álbum debut 1, lanzado un año más tarde. En 2015 Zara Larsson logró reconocimiento internacional en 2015, cuando publicó Lush Life y Never Forget You, que se colaron entre los primeros puestos de la mayoría de las listas de éxitos de Europa, Oceanía y Norteamérica.

En 2016 Zara Larsson atuó en las ceremonias de apertura y clausura de la Eurocopa en Francia, donde interpretó la canción oficial del campeonato This One's for You.