Lionel Scaloni volvió a subir este martes al balcón del palacio municipal de María Pita, pero esta vez lo hizo “más tranquilo”. “Porque uno va madurando”, reconoció, en la lectura del pregón que daba, este lunes, el pistoletazo de salida a las festas de María Pita. La última vez que el ídolo argentino había tenido esa perspectiva corría el año 2000, y un Scaloni de 22 años completamente desatado festejaba, teñido de rubio en ofrecimiento a la victoria, un título de Liga tan sufrido y esperado por su afición, que este lunes volvió a hacer acto de presencia masivo como en aquel dorado abril.

Al fin y al cabo, 23 años no son nada. Presentado por la alcaldesa, Inés Rey, como "un coruñés más", Scaloni saludó a la ciudad “en la que viví los mejores años de mi vida” ya no como un joven centrocampista en su veintena, sino como un entrenador campeón del Mundo que, sin embargo, no pudo evitar emocionarse ante las más de 25.000 personas que fueron a recibirle con cánticos, aplausos, banderas y recuerdos de un pasado glorioso para todos. También para él. “Estoy agradecido a esta ciudad de por vida por todo lo que me dieron. Espero poder devolver esa alegría algún día volviendo acá”, avanzó ante el micrófono. Una promesa que fue recibida, por el público, con gritos de “Entrenador, entrenador”, que ponían en palabras un deseo transversal de la afición que, reconoció el propio míster, es también el suyo.

Desde el balcón tuvo tiempo ayer Scaloni de todo. De emocionarse con la tonada que un día la afición le cantó en Riazor, el ya mítico “vení vení” que la Curva le dedicaba hace dos décadas. De recordar a las leyendas blanquiazules, Arsenio, Luis Suárez o Amancio, fallecidos en un espacio de pocos meses. De cantar con los presentes en algunos momentos, y de acompañarles en los estribillos que le recordaban, seguro, los buenos tiempos pasados. “¿Cómo me voy a olvidar que el Deportivo ganó la liga?”, coreó el seleccionador tras enunciar un pregón tirando a breve, pero honesto, en el que reafirmó su emoción de regresar a una ciudad que encontró “increíblemente cambiada”, de volver a pisar junto a sus hijos el césped de Riazor, escenario de tantas alegrías para el mister, punto en el que no escatimó a la hora de insistir. “Venir al Dépor fue la mejor decisión que tomé en mi vida”, reconoció.

El argentino no ocultó tampoco su alegría al hallar entre el público a muchos de sus compatriotas, blandiendo orgullosos la albiceleste en una ciudad, aseguró, que “siempre nos trata bien”, pero más satisfecho se encontró si cabe de comprobar que ante él se desplegaba una afición que sigue bancando a su equipo. “Así hay que estar cada domingo, jueguen contra quien jueguen. Volveremos, seguro que volveremos”, auguró en un discurso hecho “desde el corazón” en el que no le hicieron falta papeles. Solo tuvo que leer una cosa: una pancarta que le dedicaron desde el público, que Scaloni leyó en entrenado gallego. “Grazas por levar ao Dépor por bandeira. Eso lo resume todo. Nuestros caminos se volverán a encontrar”, reiteró.

Concluyó Scaloni con un sonoro “Viva A Coruña, viva el Dépor y viva Argentina” ante un entregado auditorio teñido de azul y blanco; colores, manifestó, que “le llenan de orgullo”.

La crónica del pregón de Lionel Scaloni, desde este momento ya forma parte por derecho de la historia de la ciudad, no comienza, no obstante, en el momento en el que el argentino salió al balcón entre ovaciones. Empieza mucho antes, en los soportales del palacio municipal, donde no racaneó abrazos, fotos, besos, abrazos y firmas a sus admiradores. Muchos de ellos no pudieron reprimir las lágrimas. Alguno de los policías municipales que guardaban la puerta no pudo tampoco resistir la tentación de pedirle un selfie al ídolo de todos.

Mika sigue la fiesta

El pregón dejó la plaza a punto para que otro retornado, Mika, que ya hizo las delicias de los coruñeses hace diez años, ofreciese un emocionante concierto que arrancó con un “Boas noites, A Coruña”. El británico demostró su destreza con el idioma contando una historia en gallego antes de comenzar a tocar Love today. No fueron las únicas palabras que tuvo para los coruñeses en una noche especial, en la que intercaló canciones con diálogos en español con su público. Al terminar su canción Big Girl (You are beautiful) como no podía ser de otra manera: “A Coruña, you are beautiful”.