A Coruña acaba de iniciar el mes de agosto con mucho verano todavía por delante y ganas de disfrutar más del tiempo estival. En plenas fiestas muchos coruñeses están pendientes del pronóstico meteorológico para saber cómo estará la situación atmosférica en la ciudad en cada jornada y poder hacer planes. ¿Cómo se presentan estos primeros días de agosto? ¿Qué tiempo nos espera en A Coruña a lo largo de los próximos días? El pronóstico de Meteogalicia trae un poco de todo a lo largo de esta primera semana de agosto así que a continuación detallamos la previsión del tiempo para cada día con el fin de arrojar un poco de luz a la cuestión.

Hoy, miércoles 2 de agosto Meteogalicia prevé un notable descenso de las temperaturas. Tras la máxima de 27 grados alcanzada ayer, hoy la ciudad no superará los 21 grados, así que notaremos la caída, aunque el bajón no afectará a las mínimas y los termómetros no caerán por debajo de los 18 grados, así que las temperaturas serán suaves a lo largo de toda la jornada.

¿Y cómo estará hoy el cielo? Ahí es donde encontramos un poco de todo ya que la jornada comenzará con cielos cubiertos y Meteogalicia vaticina un 95% de probabilidad de lluvia, así que se esperan chubascos y cielo gris durante la primera mitad del día. La predicción por horas de Meteogalicia vaticina que las precipitaciones salpicarán la ciudad hasta aproximadamente las 14.00 horas y después ya no lloverá hasta última hora del día. Durante la tarde se abrirán claros.

¿Y qué tiempo hará en A Coruña el resto de esta primera semana de agosto?

A partir del jueves A Coruña y toda Galicia quedarán bajo la influencia de las altas presiones y con vientos de componente norte, según avanza Meteogalicia, lo que significa que disminuye la probabilidad de lluvias en general en toda la comunidad gallega, excepto en el norte de Lugo. La previsión es que las temperaturas vayan en progresivo ascenso. El jueves día 3 no se descarta todavía algún chubasco aislado alrededor del mediodía y primeras horas de la tarde.

Los termómetros durante el jueves y el viernes oscilarán entre los 17 ó 15 de mínima --respectivamente-- y los 21 de máxima, y ambas jornadas transcurrirán con alternancia de nubes y claros. Meteogalicia adelanta que el fin de semana llega con tiempo estable en A Coruña, seco y principalmente soleado, con temperaturas máxima que oscilarán entre los 20 y los 25 grados en la mitad norte de Galicia y valores de hasta 30 grados en la mitad sur de la comunidad gallega. Más información.