Locos Coruña llega esta noche (20.30 horas) a la plaza de María Pita con Rafa Sánchez, Melon Diesel, Revólver, Seguridad Social y otros artistas invitados. El líder de La Unión habla del concierto, de su pasado y de las “mariposas” que siente antes de cada espectáculo.

Toca esta noche en María Pita con Melon Diesel, Revólver y Seguridad Social. ¿Es como una vuelta al pasado?

Sí, es una vuelta al pasado pero también una reivindicación de un momento con bandas que siguen en activo.

¿Suele mirar hacia atrás?

No, pero obviamente tienes que ser consciente de tu pasado, sobre todo cuando hay un repertorio de canciones que la gente quiere oír.

En muchos carteles figura como Rafa Sánchez, y no como La Unión. ¿Es una forma de reivindicar su carrera en solitario?

Por supuesto. Pero también muchas veces Rafa Sánchez va acompañado de La Unión, lo asumo como mi segundo apellido. Mi interés es que la gente sepa quién es Rafa Sánchez, aunque en mi repertorio La Unión está presente. En María Pita, haremos un concierto de grandes éxitos de La Unión.

No reniega de esas canciones. ¿Le gusta que le pidan Hombre lobo en París?

Sí. Es parte de mi historia. Son las canciones que la gente quiere oír. Como Maracaibo, Ella es un volcán...

Sin embargo, el grupo no acabó bien. ¿Ha sabido apartar ese recuerdo?

Sí. Es un bagaje personal como compositor que soy de las canciones que canto. En el fondo, el alma de La Unión se ha venido conmigo.

En esta nueva etapa, ¿ha notado muchas diferencias entre trabajar solo y en grupo?

Claro. Cuando estás en un grupo, tienes que contar con la opinión de todos los miembros, sobre todo a la hora de la producción de las canciones. Y muchas veces, cuando no hay acuerdo, hay canciones que se quedan en tierra de nadie. Ahora, para bien o para mal, soy yo quien toma todas esas decisiones sobre las canciones y los videoclips. Estoy sintiendo una gran libertad a la hora de moverme.

En todo este tiempo no se ha bajado del escenario, ¿qué ha cambiado de los conciertos de los 80 a los de la actualidad?

Han cambiado muchas cosas, pero yo creo que en esencia la música sigue teniendo la misma energía y la misma razón de ser. Yo salí con vinilo y casette y ahora ha cambiado todo con la irrupción de internet. Ha habido que adecuarse a los nuevos tiempos.

Pero ahora el vinilo ha repuntado. Todo vuelve.

De hecho, si llego a tiempo, porque la fabricación del vinilo lleva mucho tiempo, me gustaría este otoño sacar un vinilo y un CD con el álbum que tengo entre manos, que se llama Solo para adultos.

¿Dentro de ese disco estará Apariencias, canción que acaba de publicar?

Sí. Es una colaboración con David Casamayor que me encanta. Es una canción muy suavita y veraniega.

Y sobre el mensaje que manda, ¿está dedicado a lo que se ve en redes sociales?

Sí. Pero en las redes sociales también se puede encontrar el amor. Me ha pasado a mí últimamente. Ha cambiado la forma de relacionarse de las personas. Pero muchas veces hay una mentira tras la pantalla.

Hace poco ha estado de gira en Colombia, ¿qué se encuentra con el público al cruzar el charco?

Ha sido increíble. Hacía unos ocho años que no tocábamos por allá. No estaba muy seguro de cuáles eran las canciones que todavía estaban allí latentes. La sorpresa fue mayúscula. Ver cómo coreaban Vivir al este del Edén. Y no te cuento ya del Lobo-hombre, fue espectacular.

Tantos años y tantos conciertos, pero se sigue emocionando.

Por supuesto. El día que no exista esa emoción, será un día para dejarlo. La emoción empieza media hora antes del show con mariposas en el estómago.