El Quiosco Down de la plaza de Ourense lanza su cuarto bocadillo gourmet, una “versión solidaria” de su famoso bocata de calamares, elaborado por el chef Moncho Méndez. “El Quiosco Down nos ayuda a seguir dando pasos hacia la inclusión total de las personas con síndrome de Down,” destacó el director ejecutivo de Down Coruña, Manuel Rego.