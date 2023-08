El Estado reafirma la obligación de añadir un quinto contenedor: “Sin excepciones”

El Ayuntamiento y el Consorcio As Mariñas, que agrupa al resto de concellos clientes de la planta de tratamiento de residuos de Nostián, acordaron pedir al Estado mantener el actual sistema de recogida de basuras, con cuatro contenedores, como excepción a la norma general que obligaría a incluir un quinto para envases ligeros. Pero el Estado no se ha mostrado favorable, según una respuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a este diario. Sobre la posibilidad de una exención para A Coruña, el Ministerio defiende que la ley “es de obligado cumplimiento y sin excepciones en todo el territorio nacional”, si bien la propia norma permite la posibilidad de pedirlas.

La legislación vigente es la Ley 7/2022, y establece que las administraciones locales deben asegurarse de que se recojan de manera separada el papel, los metales, el plástico, el vidrio y los residuos biológicos de origen doméstico. En la actualidad, el sistema coruñés divide vidrio, papel y cartón, material orgánico e inorgánico. En la documentación que elaboró el Ayuntamiento para preparar el nuevo contrato de Nostián (actualmente la planta se gestiona en precario desde enero de 2020), se contemplaba crear un quinto contenedor para recoger envases ligeros.

Pero este cambio, que obligaría a realizar una inversión adicional, ocupar más espacio viario y cambiar las condiciones de los contratos del servicio de recogida de basuras, recibió las críticas tanto de la oposición como del Consorcio As Mariñas (Abegondo, Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Culleredo, Oleiros y Sada). Elaboraron conjuntamente con el Concello un informe para pedir una excepción para el área coruñesa, que ya estaba preparado en mayo, aunque este diario, tras consultas al Estado, el Ayuntamiento y el Consorcio, no ha podido saber si se ha enviado.

La Ley 7/2022, indica que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, previa valoración de la Comisión de Coordinación en materia de residuos, puede aceptar excepciones en la recogida separada de la basura, si bien solo si se cumple uno de cuatro supuestos. Estos son que la recogida separada tenga “costes desproporcionados”; que no sea técnicamente viable, que la recogida conjunta no afecte a la reutilización ni al reciclado; o que no se consiga un mejor resultado medioambiental. En caso de que se conceda una excepción, el Estado la revisará periódicamente.

Baja eficiencia de Nostián

La Xunta y el Estado ya se manifestaron previamente en contra de la posibilidad de exención, según declaró la concejala de Medio Ambiente en el pasado mandato, Esther Fontán. La edil afirmó en febrero que su argumentación se bajaba en la baja eficiencia en el tratamiento de basuras de Nostián obligaría a implantar un nuevo contenedor de envases ligeros.

Sin embargo, la asociación ecologista Adega afirmó que la inclusión de este nuevo colector “hará aumentar” la cantidad de residuos que no se reciclan sino que van “a verter o a incinerar”, y afirma que Nostián “precisa muchos cambios, pero no el contenedor amarillo”.

Adega señala que la instalación coruñesa logró el año pasado enviar a vertedero menos de la mitad del material que le llega, su mejor dato con la excepción de 2019. Se recicló un 20,3%, y otro 30,6% fue a “biodigestión y compostaje”, mientras que Sogama, que recibe residuos de municipios que cuentan con un contenedor para envases ligeros (aunque mezclaban el resto de basura inorgánica con la orgánica).