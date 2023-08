Primal Scream, Parov Stelar y Lori Meyers son los cabezas de cartel del Festival Noroeste Estrella Galicia, al que le queda un artista por confirmar tras la cancelación de Zara Larsson por “problemas logísticos”, según informó el concejal de Promoción de la Ciudad, Gonzalo Castro, quien avanzó que se trabaja en la contratación de su sustituto.

El festival, que se desarrollará del 9 al 12 de agosto, celebra su 36 edición con más de 50 artistas. Además de la playa de Riazor, donde serán los conciertos de Primal Scream, Parov Stelar, Lori Meyers y el “artista sorpresa”, como indica el Concello, habrá otros dos escenarios principales: el muelle de la Batería, donde tocarán The Rapants, La M.O.D.A., Rayden (miércoles 9), Arde Bogotá y Mala Rodríguez (jueves 10), y el parque de Santa Margarita, escenario de las actuaciones de Iseo & Dodosound (miércoles 9), Pongo y Sabela Ramil (jueves 10).

También han confirmado su presencia en el Noroeste Estrella Galicia la artista gallega Silvia Penide (día 9 en el castillo de San Antón), la leyenda del soul Lee Fields (día 10 en la plaza de Azcárraga) y Brais Morán & Nasafunk (día 11 en la plaza de Azcárraga). La alcaldesa, Inés Rey, indicó que también habrá actuaciones en el campo da Leña, plaza José Sellier, la Fundación Luís Seoane y el teatro Colón.

Todavía quedan horarios y ubicaciones por confirmar de decenas de conciertos como los de Bala, Fatoumata Diawara, Ana Tijoux, Hydn, Juno, David Regueiro, Smile, Malandrómeda, Yibril, Santiago Latorre, Marcos Coll o Stormy Trucks.

“En esta explosión de festivales, A Coruña tiene una oportunidad tremenda. Año a año podemos ir haciendo marca ciudad, un festival en el que pueda disfrutar toda la ciudadanía y la gente que venga de fuera”, analizó el director de Asuntos Corporativos de Hijos de Rivera, Antonio Viejo. Rey, que señaló que el festival cuenta con un “abanico de estilos amplio y diverso, pasando de rock a blues y folk, así como del rap al electro-swing o el reggae”, comentó que el Ayuntamiento tiene un “compromiso por reforzar la presencia femenina en el festival”, que cuenta con 30 mujeres en su cartel. Durante los cuatro días de conciertos, el Concello, como en años anteriores, habilitará un punto violeta, que estará en la plaza de Pontevedra, para prevenir, asesorar y atender posibles conductas de violencia sexual durante estas fiestas.

Un cartel desvelado solo siete días antes del festival: “No es algo excepcional”

El concejal de Promoción de la Ciudad, Gonzalo Castro, dijo que “no es algo excepcional” que el Ayuntamiento desvele el cartel del Noroeste Estrella Galicia a siete días de su celebración. “Una cosa es la fecha de presentación del festival y otra que se cierren los artistas, que llevan tiempo confirmados. No es lo mismo un festival que va a tique —de pago— que los gratuitos, como este. No es algo excepcional. Ya se ha presentado otras veces a dos semanas de su celebración. Hubo que encajarlo todo”, explicó Castro, que recordó que ha sido “un año especial” por las elecciones. El edil defendió, además, que “mucha gente reserva su viaje a A Coruña para venir al Noroeste sin saber el cartel”, para lo que puso como ejemplo el Son do Camiño: “Vendió abonos sin saber el cartel”. En 2018 el PSOE criticó que el Gobierno de Marea aún no había anunciado el cartel completo a cinco semanas del festival.