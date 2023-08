Definición: adx. m. e f. Referido á enerxía, a que subministra a natureza de modo continuo e practicamente inesgotable. Esta definición figura no dicionario da RAG.

Palabras e expresións relacionadas: Eólica: referido ao vento, ou que se produce pola acción do vento. Hidroeléctrica: relativo ou pertencente á produción de enerxía eléctrica mediante o aproveitamento da forza hidráulica. Sostible: que permite preservar, manter e mellorar a calidade dos recursos e dos equilibrios naturais, así como velar polo futuro. Estas definicións aparecen no dicionario da RAG.

Cal é a súa importancia no ámbito do naturalismo?: considéranse enerxías renovables a hidroeléctrica, solar, eólica, undimotriz, xeotérmica e mareomotriz, todas eles con máis dun século de antigüidade. O enxeñeiro francés Benoît Fourneyron (1802–1867) deseñou en 1827 a primeira turbina para a xeración de enerxía hidroeléctrica. De 1881 son os primeiros paneis solares comerciais (con células fotoeléctricas), creados polo estadounidense Charles Fritts (1850-1903). As turbinas eólicas son de 1887, grazas aos traballos independentes do escocés James Blyth (1839-1906) e do estadounidense Charles F. Brush (1849-1929). O francés Busso Belasek construíu en 1910 unha estación eléctrica activada polas ondas do mar. O príncipe italiano Piero Ginori Conti (1865-1939) logrou transformar en 1911 enerxía térmica da terra en eléctrica (xeotermia). Por último, o estadounidense Dexter P. Cooper (1880-1938) foi o primeiro en xerar electricidade a partir das mareas, no ano 1920. Os biocombustibles (biomasa, biogás, bioetanol e biodiésel) son tamén considerados renovables. Tendo en conta a dispoñibilidade desde antigo destas enerxías renovables, conservacionistas e naturalistas levan décadas manifestando a necesidade de potencialas fronte ás chamadas enerxías non renovables, baseadas na queima de combustibles fósiles (carbón e petróleo principalmente).

Por que está en voga esta palabra?: a chegada do “peak-oil”, e complexos escenarios xeopolíticos, fan que os combustibles fósiles deban ser substituídos de xeito urxente en lugares como a Unión Europea (UE), que ten experimentado unha auténtica “febre” polas enerxías renovables nos últimos anos. Por exemplo, en 2017 xeráronse 336 TWh de “electricidade eólica” na UE, case o 12% do consumo total de enerxía, que aumentou a 489 TWh en 2022, o 17% do consumido polo países da UE. A nivel mundial, o 7% da electricidade procede xa da enerxía eólica, con case 2000 TWh de xeración anual. A instalación de aeroxeradores, así e todo, non é inocua ambientalmente, e leva asociada impactos sobre a fauna e os hábitats. Ademais, por estes e outros motivos a miúdo é contestada socialmente. Apuntar, por último, que as enerxías renovables en conxunto poden chegar a subministrar toda a enerxía dun territorio: este é o obxectivo do arquipélago de Hawaii para o ano 2045, e tamén a estratexia de países do chamado “terceiro mundo” para horizontes aínda máis próximos temporalmente.