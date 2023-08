Un viaje por el siglo XIX, una curiosa niña de nombre Uxía y la lucha del militar Juan Díaz Porlier. Esa es la propuesta de El fantasma del castillo, el libro de Hércules de Ediciones que ha presentado su autora, Estefanía Padullés, en la Feria del Libro de A Coruña. “Es una forma de descubrir a Porlier”, desvela.

La obra surgió de la mano de Hércules de Ediciones, que cuenta con “una colección de personajes de A Coruña”. Padullés, de hecho, también fue la autora del libro sobre María Pita. “Me interesó mucho su historia por el empoderamiento de la mujer”, recuerda.

La autora de cuentos ilustrados nació en los Pirineos, así que para ella cualquier historia de A Coruña es “un descubrimiento”. “Con Porlier me ha pasado lo mismo.”, apunta , y reconoce que “fue un poco difícil” darle forma a este libro. “Es una época y una temática histórica que para acercar a los niños y hacerlo emocionante le he tenido que dar un par de vueltas”, explica. Así se le ocurrió que el castillo de San Antón fuese el hogar del fantasma de este militar. “Me acuerdo que cuando era pequeña, en historia, en el colegio, todo esto de la independencia y de aquellos siglos me parecía aburrídisimo, pero con la documentación y los colorinchos creo que ha quedado un libro divertido y una aventura emocionante”, resume.

También le gusta que a través de sus dibujos los más pequeños conozcan a Porlier. “Hay gente de Galicia que me pregunta quién es. Creo que está bien que los niños lo sepan porque de pequeños, muchas veces, aprendemos sin darnos cuenta y lo notamos cuando somos mayores. Queda interiorizado”, añade.

Además, tenía claro el lugar de la historia, un castillo de San Antón “reconocido por todos”. “Es también una manera de acercarles a su ciudad”, concluye.