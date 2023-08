Este martes 8 llega a la plaza de María Pita uno de los conciertos más esperados de este verano en A Coruña. El ciclo ‘Noites de María Pita’ llega a su ecuador con la actuación de los escoceses The Waterboys. La formación liderada por Mike Scott cuenta con más de 40 años de trayectoria y numerosos éxitos como ‘This is the sea’ (1985), ‘Fisherman’s Blues’ (1988) y ‘Room to room’ (1990). La banda, que mezcla estilos como el rock, el pop y el folk, publicó en mayo de 2019 su décimo tercer disco de estudio ‘Where the action is’; en agosto de 2020 lanzaron ‘Good luck, Seeker’ y en 2022, ‘All souls hill’, que es su último trabajo hasta la fecha. The Waterboys presentarán ante el público coruñés un repaso de su extensa y prolífica carrera musical, como preludio de la programación del Noroeste, que comienza el miércoles 9.