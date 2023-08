“Temos algún ‘hater’ en Twitter porque somos cheístas, pero somos fieis ao noso dialecto”

A banda muradana The Rapants abre este mércores ás 21.00 horas o escenario do Porto como parte do festival Noroeste Estrella Galicia. Xanma Louro é o vocalista e guitarrista desta formación de música indie e garage nada en 2018 que está a experimentar nos últimos meses unha explosión de popularidade coa presenza en cada vez máis festivais e escenarios, tanto dentro coma fóra de Galicia.

Como se atopan neste momento da súa carreira?

Diríache que todo vai segundo o planeado, pero a verdade é que tiñamos pensado lanzar o disco para que saíran máis datas e crecer en relación ao ano anterior. Este verán fóisenos un pouco das mans porque non esperabamos tan boa acollida, tanto dos festivais como do público, e a verdade é que todo este ano está a ser espectacular.

Esa acollida faino todo máis sinxelo nas actuacións?

Si, é chegar a un concerto lonxe de Muros, que é de onde somos nós, e abaixo hai un público que, aínda que sexa de alí ou de arredores, ven especificamente para verche a ti ou levar a túa mercancía posta. Facilita moito para entrar quentes a tocar e que o concerto vaia rodado.

Por que din no título do seu último disco que teñen o corazón como un after?

Escribimos sobre o que nos pasa a nós, a nosa xeración, aínda que moitas veces non somos directamente exactos cas letras nin aludimos directamente a vivencias nosas. Tentamos que a nosa música sexa fiel a como nós vivimos. Samu Rapante ten un problema de corazón. Entón el ten esa frase favorita de “teño o corazón, que como un after, porque leva aberto desde que chegastes, e non pecha porque aínda non marchastes”. Entón, os catro sentímonos un pouco identificados con esa frase e decidimos que, no disco, todas as letras que tiñan que ter sentido detrás dela.

Un dos éxitos dese álbum é O Avión. Sinten que se escoita o nome do seu grupo cada vez máis lonxe da súa terra?

O Avión é un tema que xa tocaramos o ano pasado, antes de sacalo como single nos directos que fixamos, porque xa levamos moitos anos. É un tema que xa estaba feito antes da pandemia. Tiñamos tempo e ganas de gravar, pero non tiveramos tempo de facelo. É un tema que xa vén de lonxe e que xa tiña acollida antes de saír. E agora é brutal, sobre todo nos concertos co público que se levanta cos brazos e fan como un avión. É algo marabilloso.

Veñen de tocar en varios festivais. Aínda conservan a esencia do grupo de comezou en Muros?

Eu penso que si porque cando empezamos, nós non nos pensabamos darlle tanta caña nin centrarnos tanto nisto, no proxecto da banda, pero si que os nosos colegas e a xente de Muros tivo unha acollida espectacular xa desde o principio e animábannos a facelo. E máis tendo a traxectoria de outras bandas que había na vila.

E presumen do acento propio co seseo e a gheada.

Temos algún hater en Twitter porque somos cheístas, pero somos fieis ao noso dialecto, que é o de aquí, da área da Costa da Morte. Cando fixamos unha colaboración con Nuno, de Grande Amore, era moi complicado porque el tiña o acento da Mariña. Cadrar en cal dos acentos cantabamos era complicado. Non nos apetece cantar con algo que non falemos, e por iso nós acabamos tendo esa característica.

Que espera deste festival?

Eu penso que pode ser un dos concertos máis especiais do ano, gratuito e ao aire libre no Porto. Se o público colabora e hai bastante afluencia pode ser un concertazo.