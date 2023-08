David Rubín (Ourense, 1977) es uno de los historietistas gallegos con mayor proyección nacional e internacional. Ha recibido, entre otros galardones, el premio Josep Toutain al autor revelación del Salón del Cómic de Barcelona y ha sido nominado hasta en cuatro ocasiones a los premios Eisner (los Oscar del cómic). Viñetas desde o Atlántico ha tenido la oportunidad de acoger en el teatro Colón una audioficción basada en su última novela gráfica, El fuego, (Astiberri Ediciones) también publicada en gallego como O lume (Demo Editorial), un obra que el propio autor califica como la “más madura” de su carrera y cuya adaptación ha corrido a cargo del actor Xosé Barato.

¿Cómo ha sido el proceso de adaptación de una novela gráfica a una audioficción? ¿Cómo ha participado en él?

Pues si te digo la verdad, no he participado en absoluto. [Risas]. A finales del año pasado, al poco de salir el libro, se me propuso desde la Selic, que es un festival literario que hay en Compostela, la posibilidad de hacer una adaptación de un extracto de El fuego al teatro. Lo que me dijeron es que la iba a hacer Xosé Barato y lo único que les pedí es que quería llevarme una sorpresa cuando se estrenara. No quería dar mi opinión ni condicionar en nada a los actores y que Xosé hiciera la adaptación como él interpretara la lectura de mi obra. Hace dos meses, cuando se celebró la Selic, la pude ver por primera vez. La verdad, me impactó mucho porque me hizo comprender un poco cómo se debe sentir la gente al leer mi trabajo, porque presencié el espectáculo como si fuera la primera vez que veía algo así y yo fuese un lector más de mi obra que la estuviera descubriendo. Me emocionó mucho y como creador del material original quedé sorprendido y muy contento.

¿Qué es lo que le inspiró la creación de El fuego?

Fueron muchas cosas. Un poco darle vueltas a cómo está el mundo, pero ya no de ahora, sino desde hace diez años para acá. Empecé a reflexionar bastante y a hacerme muchas preguntas, y en función de todas ellas intenté armar este relato en donde no doy ninguna respuesta, porque no la tengo, pero sí que hago esas preguntas para que la gente que se acerque a la lectura de El fuego también se las plantee. Según avanzaban los años yo iba viendo que, aunque estamos más conectados, somos cada vez más individualistas y egoístas. Tuvimos ahí una terrible pandemia que en lugar de unirnos más y hacernos más partícipes de lo necesario e importante que es actuar en común y dejar a un lado el pensar solo en uno, nos hizo salir bastante peor. No tengo mucha fe en el ser humano ahora mismo y todo ello se refleja en las páginas de El fuego.

Los elementos visuales de la obra parecen bastante impactantes. ¿Cómo consiguió esa representación visual tan visceral?

Esta fue una obra de una maceración muy larga, porque fueron casi diez años el escribirla. Cuando me puse a dibujar tenía muy claro cómo quería enfocarla, cómo debía ser el ritmo de lectura, qué tipo de colores y atmósferas debía tener. Lo único que he intentado es ponerme nuevos retos a todos los niveles y tratar de superarlos. La máxima que tengo es que, aunque la historia sea intimista y dramática, debo dar el aspecto y empaque de un blockbuster, algo que impacte al verlo y llame la atención. Pese a ser una historia de muchas páginas y con momentos bastante duros y difíciles, todo lo que hago tanto narrativa como estéticamente ayuda a que el lector asimiles todo eso mejor. El libro se lee relativamente rápido porque engancha mucho y creo que es un modo muy bueno de generar interés en los lectores. Intento mantener un equilibrio entre el fondo y la forma para potenciar ambos aspectos.

¿Con qué mensaje o reflexión espera que se queden sus lectores tras terminar la obra?

Lo que intento es que los lectores se hagan preguntas sobre su papel en todo esto, si el futuro que se plantea en el libro es al que estamos condenados o podemos aún cambiar las tornas, preocuparnos más por el planeta, por nuestros semejantes; si vamos a seguir siendo así de egoístas y terminar mandando todo al garete, porque no hay plan B, no hay otro planeta al que irse cuando se estropee este. Con que se planteen esas preguntas a mí me parece más que correcto.

Los personajes principales parecen bastante complejos. ¿Cómo los desarrolló?

Con cuidadito y buena letra. [Risas]. Como decía, tardé casi diez años en escribir el libro, por lo que he ido matizando y perfilando a cada uno de los personajes para que funcionaran para el lector. En cierto momento me di cuenta de que lo que había que hacer era recortar mucho texto y dejar el justo y necesario para que la historia avanzase y el desarrollo de los personajes también lo hiciese sin florituras que desviasen la atención de lo básico. Quería dejar parte de esa psique de los personajes no solo a la prosa, sino también al acting, a cómo se mueven, a cómo actúan o son representados en las páginas.