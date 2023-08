Zahara y Martí Perarnau IV se presentan este jueves a las 19.30 horas en el castillo de San Antón con su proyecto conjunto _Juno. Será una actuación más íntima, completamente diferente a las que presentó la artista la artista ubetense en sus últimas visitas como parte del Festival Noroeste Estrella Galicia. Para acceder es necesario reservar entrada.

¿Por qué decidieron poner en marcha este proyecto en paralelo a sus carreras personales?

Zahara: Porque había muchísima conexión musical entre nosotros. Martí y yo ya habíamos trabajado juntos, él tocaba conmigo en mi gira. Empezamos a hacer canciones juntos y nos dimos cuenta de que tenían una entidad distinta, tenían su propio lenguaje. Formaban parte de algo diferente de nuestras carreras por separado. Decidimos crear este proyecto, justo hace ya tres años, y en él encontramos algo muy especial para nosotras que no nos dan nuestros proyectos individuales. Para mí, tengo la suerte de dejar de ser la protagonista absoluta y convertirme en parte del equipo. Que esa responsabilidad del foco recaiga, repartida, sobre los dos me hace sentir muy bien y me permite un tipo de expresión artística distinta a cuando estoy en mi proyecto. Lo hacemos todo entre los dos, al 50%. Las vivencias son compartidas y las canciones hablan de lo que hemos vivido juntas. Eso también lo exploramos desde un lugar completamente distinto.

Martí Perarnau: A nivel de directo nos permite, tal como son las canciones, poder tocar en sitios que favorecen un poco más la introspección. Estamos tocando en sitios mágicos. Toda la gira y presentación del _Limbo Tour ha sido en auditorios que favorecen más la introspección, el viaje musical. Tenemos la suerte de presentar este proyecto en un entorno como el castillo de San Antón.

¿Es una forma de conocerse trabajando en equipo?

M.P.: Hemos compuesto las canciones juntos. Sobre las letras, los dos hacíamos nuestros textos en la habitación, el uno delante del otro. Son un compendio de los grandes éxitos de cada letra de cada uno y no sabemos reconocer de quién ha escrito cada frase, lo hemos producido nosotros dos, mano a mano. Hemos sido ingenieros. Lo grabamos nosotras dos y hemos aprendido a mezclar. _Juno es nuestro sitio de recreo, un refugio y también un sitio de aprendizaje. Un proyecto así nos permite aprender a mezclar, por ejemplo, que son cosas que luego podemos aplicar en el resto de iniciativas y que seguramente no nos hubiéramos atrevido a hacer en ningún otro sitio. En el directo también nos atrevemos a hacer cosas que luego nos sirven para otros proyectos.

¿Cómo sienten el descanso en esa zona de refugio?

Z.: Lo llamamos muchas veces nuestro laboratorio. Nos hemos sentido libres de una manera diferente a la libertad que yo siento, por ejemplo, con mi proyecto, en el que soy bastante libre y ando fuerte para hacer lo que me apetece. Pero, al final, también es mi empresa y lo tengo que ver siempre con una visión más global. Tengo que entender que es más grande que yo misma. Sin embargo, en _Juno no tenemos esa responsabilidad para con nadie y eso nos permite estrellarnos y que no nos importe.

M.P.: Al ser nuestro laboratorio no hay hueco para el fracaso, porque no hay posibilidad de que exista el fracaso. Porque todo es un proceso de aprendizaje y una investigación continua.

Por un lado asumen riesgos y, por el otro, no hay riesgo ninguno porque está permitido el fracaso.

Z.: Exacto, es una paradoja preciosa.

¿Cargan en sus letras una fuerte crítica al sistema?

M.P.: Sí, nuestra intención era recorrer el mundo. Teníamos unos viajes planeados y queríamos utilizarlos como influencia para nuestras canciones. Ver qué llegaba de todo eso. Entonces viajamos a Estados Unidos, a México y por Europa, a distintas raves. Queríamos traernos esas experiencias de turistas y de la belleza que descubres por el mundo, convertirla en canciones. Nos dimos cuenta de que, al volver a España, de esas experiencias que habíamos vivido con los viajes, realmente salían a la luz más las sombras que las luces. Salían las paradojas y las averías de este sistema turbocapitalista que se genera sobre todos los seres humanos. No somos más que dos víctimas. Víctimas y culpables de todo ese sistema que tenemos montado. Íbamos a hacer un disco de turistas e hicimos un disco de filósofos y estudiosos de la sociología y de la economía mundial.

¿Lo entendieron sus seguidores?

Z.: Yo creo que sí. Conectaron mucho con el primer disco y con esa belleza de las pequeñas cosas. Aquí todos hemos vivido una pandemia, todos nos hemos enfrentado a salir de casa otra vez, a volver a viajar como si no lo hubiésemos hecho nunca. Pienso que por ahí también ha habido una conexión muy bonita. Al final, nosotros sentíamos que éramos los únicos turistas, pero es que todos los turistas se estaban sintiendo así, ¿no? O sea, que también este disco va de eso, de sentirte especial o de sentirte único. Darte cuenta de que eres parte del resto de la humanidad, que aquello que criticas es lo que tú eres y que al final vivimos rodeados de espejos que nos revelan quiénes somos. Porque al final estamos criticando algo de lo que somos partícipes y que estamos generando nosotros mismos.

¿Por qué todos sus títulos tienen una barra baja delante?

Nosotros teníamos claro que nos gustaba el nombre de Juno y que queríamos que fuera el nombre del grupo, pero al ir a registrarlo en nuestra distribuidora nos dijeron que había una barbaridad de grupos que se llamaban igual. En todos nuestros proyectos a la hora de grabar utilizábamos, para no dejar espacios en los programas informáticos, el guion bajo o la barra baja. Dijimos, “pues mira, vamos a usar el guion bajo, que es una cosa muy personal nuestra, que ya la usamos y que nos va a diferenciar”.

Zahara ya ha actuado en las últimas ediciones del Noroeste. ¿Esta nueva propuestas es un nuevo aliciente para el público?

Z.: Quien me haya visto en el concierto que hicimos cuando la gente estaba sentada. Bueno, y el año pasado en la playa ya hubo un cambio bastante heavy. Fue espectacular, con esa bruma que no sé cómo fue para el público, pero desde el escenario, parecía que estábamos tocando en una rave en Londres. Nos daba todo el ambiente que queríamos. Quien venga a esta cita va a ver algo completamente distinto. Los dos tocamos enfrentados. Hay muchos momentos más pequeños, pero también, aprovechando que el ciclo es más festivo, el repertorio será más enérgico.