La estafa telefónica a la hostelería de A Coruña: “Paga o te cortamos la luz en media hora”

El phishing es una técnica fraudulenta que se aplica en internet con la que se pretende captar datos privados de los usuarios y conseguir robarles el dinero mediante suplantaciones de identidad. Un ejemplo muy habitual es una falsa página web de la Agencia Tributaria que pide que se introduzca el DNI y la contraseña. Otro es una réplica de una entidad bancaria que solicita las credenciales de acceso a la cuenta. Este método también lo sufre la hostelería de A Coruña.

Suena el teléfono en un local y la persona que llama dice ser “el contable” o realiza una amenaza: “Paga o te cortamos la luz en media hora”. O sencillamente no se oye a nadie al descolgar el auricular. Son ejemplos que sufren negocios de la ciudad.

El presidente de La Marina Asociación de Hosteleros, Alberto Boquete, confiesa que es “una práctica habitual”, tanto a través del teléfono o por correo electrónico. Asegura que el “modus operandi” es normalmente el mismo: es “un corte de la luz”, “deuda de proveedor” y los estafadores siempre actúan con “premura” para que se pague lo más rápido posible, en contraste con la forma de proceder de cualquier empresa suministradora, que suele realizar varias comunicaciones por escrito y por teléfono previamente para avisar de que existe la deuda.

En el caso de su negocio, La Mansión 1783, explica que los empleados están “avisados” de no atender este tipo de llamadas o correos. “hace no mucho me vino la encargada con uno”, señala. Pero ocurre que su establecimiento está al día de pago con proveedores, lo que cualquier llamada por una deuda es sospechosa de ser una posible estafa.

El tesorero de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña, José Manuel Castro Barreiro, denuncia haber sido víctima de una vinculada a su local, el asador El Atlántico, con la que le sustrajeron 8.000 euros de su cuenta bancaria, aunque consiguió recuperarlos en 45 días. No tiene claro cómo los ladrones lograron mover el dinero, pero sí sabe que ocurrió tras una llamada anónima que atendió su hermana. Afirma que no tiene “idea” cómo pasó y que no se dio “ningún dato” por teléfono. Presentó una denuncia en la Policía Nacional.

Por otro lado, Castro Barreiro se queja de que recibe desde hace 15 días llamadas de un móvil que al descolgar nunca contesta nadie. “Escuchan y cortan”, indica. Nunca le había ocurrido esta situación.

La Policía Nacional explica que recientemente no ha recibido ninguna denuncia formal sobre estafas por teléfono a hosteleros de A Coruña. Eso sí, indica que sería un “modus operandi posible”.

Estafa con paquetería

A principios de año, los agentes policiales advirtieron de otra alerta por el timo del envío mediante llamadas telefónicas a pequeños comercios de A Coruña y de otras localidades en toda Galicia y también fuera de la comunidad autónoma. A raíz de diferentes denuncias recibidas en la Jefatura de Policía de Galicia, las autoridades alertaron a las pequeñas y medianas empresas de la manera de operar de estos estafadores después de que ya en mayo del año pasado se diera algún caso en la ciudad de este timo del envío en el que los estafadores se hacen pasar por responsables de empresas de reparto.

La estafa se realizaría vía telefónica. “El empleado del establecimiento recibirá una llamada de alguien que se hace pasar por un responsable de una empresa de envíos o por un distribuidor. En dicha llamada le comunicará que la empresa en cuestión le va a hacer llegar una mercancía en breve, pero que se debe realizar un pago inmediato por la misma”.