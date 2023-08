La 36 edición Noroeste Estrella Galicia arrancó el miércoles, pero el festival no había llegado todavía a su lugar favorito: la playa de Riazor. Durante días, los operarios fueron levantando un escenario por el que pasaron Dj Grobas y 2ManyDjs (solo actuó uno de los dos hermanos Dewaele), además de Parov Stelar, otro de los cabezas de cartel, cuyo concierto aún no había comenzado a cierre de esta edición.

El arenal de Riazor, bañado por el Atlántico, se llenó de niños y mayores dispuestos a bailar y cantar en esta primera jornada frente al mar. Los locales de hostelería de alrededor no duraron en reforzar sus plantillas y sacar las barras a la calle para atender la alta demanda que se genera con estos conciertos. En principio, solo 2ManyDjs y Parov Stelar iban a tocar ayer en Riazor, pero la organización avisó que se sumaba a la cita Dj Grobas para poner su granito de arena a una noche inolvidable. El Noroeste Estrella Galicia también pasó ayer por otros espacios como la plaza de Azcárraga, donde por la mañana actuó Pamela Rodríguez. Por la tarde fue el turno de Brais Morán & Nasaufunk. En la plaza José Sellier, sonó Meneo, mientras que el cartel del campo da Leña estuvo formado por Superfuzz y OK Lanegan by Ultracuerpos.

Esta noche, Riazor vuelve a ser el epicentro del festival que llega a su fin tras cuatro intensos días de música. Lori Meyers, a las 22.00 horas, y Primal Scream, concierto previsto para las 00.30 horas, son los encargados de poner el broche a esta edición.

También tocan hoy Malandrómeda (13.00 horas), Hydn (14.00 horas) y Gitano de palo (19.00 horas) en el campo da Leña; Corriente del golfo (14.30 horas) y Jarbis (20.30 horas), en la plaza de Azcárraga; y Drea en la plaza José Sellier, a las 20.00 horas.