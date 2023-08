“La primera línea postal que tiene España en toda su historia es la Falmouth-A Coruña”

La Autoridad Portuaria de A Coruña ha publicado el cuarto número de la colección de monografías sobre la historia de la dársena que recoge diversos aspectos de los acontecimientos que han ocurrido o que están vinculados al desarrollo portuario de la ciudad. El nuevo número, obra del estudioso Andrés García Pascual y que lleva por título El Puerto y el Correo, aborda la historia de los Correos Marítimos con Inglaterra y las colonias americanas durante tres siglos.

¿Qué significó para A Coruña la labor de los servicios postales durante los siglos XVII, XVIII y XIX?

Hay que darse cuenta y ponerse en la época, no tenían móviles, ordenadores, ni siquiera teléfonos y ni los cables telegráficos. Era el boca a oído o la epístola, o sea, el escrito. Por lo tanto, mandar las noticias, los negocios... había que mandarlos por carta. Por lo tanto, un establecimiento de cualquier tipo de línea que fuese fija, periódica y que estuviese protegida por la Corona fue muy importante. La primera línea postal, marítima y oficial que tiene España en toda su historia es del siglo XVII cuando se hace la línea Falmouth-A Coruña. Es un acuerdo con Inglaterra. Esa es la primera línea que tiene España oficial con un país extranjero. Esta línea, en principio, lo que propicia para la ciudad es que aquí se establezcan cónsules y representantes de países distintos de Europa, porque aquí venían no solo la correspondencia, sino que venían mercancías y pasajeros, no en gran cantidad porque era una línea final. Yo siempre digo que tanto esta como la posterior, que es mucho más importante, el correo de Indias, lo que trae a A Coruña son ideas nuevas: ideas de la de la independencia americana, de la Revolución Francesa, del parlamentarismo británico. Una serie de ideas que aquí no se manejaban.

¿Esto tuvo influencia en la ciudad?

Esto influye en la ciudad tanto para que A Coruña sea la ciudad con más levantamientos liberales en el siglo XIX después de Cádiz. Aquí se crea un clima de hombres ilustrados como nuestro Cornide Saavedra y otra gente que se que se avituallaba de los libros que venían en estos de estos barcos, muchos de ellos prohibidos, venían de contrabando escritos de tanto manuscritos como impresos que van creando un carácter. Jovellanos comenta en su memoria que parte de su biblioteca procede de los libros que entran por A Coruña. El carácter que tenemos en A Coruña es abierto, consentidor, de eso de vive y deja vivir, esa forma de coruñesismo de toda la vida. El liberalismo y la progresía de A Coruña procede de estos barcos. Cuaja en el siglo XIX, cuando hay problemas, cuando los franceses y cuando llega, pues un personaje indeseable como Fernando VII. Entonces empiezan los levantamientos liberales en toda España.

¿El puerto tuvo un papel clave en el desarrollo de la ciudad?

No se sabe si fue antes la ciudad o el puerto. A Coruña es una península que tiene dos caras al mar. De hecho, en la época romana los barcos no atracaban en el puerto, atracaban en el Orzán. Entonces, desde la época prerromana aquí hay una población que entiende que tiene una posición de privilegio y el puerto es la puerta de entrada y salida que escogen los correos para su trabajo. Si tú ves la Península Ibérica, nosotros estamos en un vértice de un ángulo, tú coges el norte, la corriente cantábrica y la cornisa atlántica y estamos en el vértice. ¿Qué ocurre? Hay muchos puertos que están al norte: Gijón, Santander, Bilbao, San Sebastián. Y también hay muchos que están hacia el oeste, Vigo, Lisboa, pero ninguno está tan al norte ni tan al oeste como nosotros. Estamos en un punto estratégico. No somos la pera limonera, hay puertos mucho más importantes, pero que estén tan estratégicamente colocados hay poquitos.

¿Esta ubicación influye a la hora de poner en marcha la línea con Inglaterra?

Eso influye, buscan un sitio estratégico. La ruta de Falmouth es una iniciativa del duque de York, que se da cuenta que la comunicación por medio de Francia, tenía muchas dificultades, paraban los correos. El duque de York se dedicó a mirar qué posibilidad había de hacer un acuerdo con el Reino de España para tener una línea directa. ¿Por qué se escoge Falmouth y A Coruña? Pues si tú mira el mapa, coges Inglaterra y verás que Falmouth está en la esquina de la izquierda de abajo y nosotros estamos en la esquina de la izquierda de arriba. Era la zona más corta y más alejadas de Francia, que era el problema.

¿Qué impacto tuvo el servicio de correos con América?

Mucho, primero económico y comercial. La ciudad dobló su población. Se hicieron cantidad de obras gracias al dinero que generaban todos esos negocios que salían con América. Enfrente de la Autoridad Portuaria justo están las Casas de Paredes, que son de esa época. Son de ricos comerciantes que pueden financiarlas.