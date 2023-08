Definición: s. m. Actividade ou mecanismo colaborativo de financiamento de proxectos, grazas ao apoio de mecenas ou patrocinadores, sen intermediarios e a miúdo co soporte das novas tecnoloxías. Esta definición figura parcialmente no dicionario da RAG.

Palabras e expresións relacionadas: Donativo: cesión gratuíta dun ben, normalmente diñeiro, para un fin determinado. Mecenas: persoa rica ou poderosa que patrocina os escritores, sabios ou artistas. Microeconomía: rama da economía que estuda o comportamento individual dos factores produtivos. Estas definicións aparecen no dicionario da RAG.

Cal é a súa importancia no ámbito do naturalismo?: antes de 1885, o micromecenado circunscribíase a iniciativas editoriais, nas que os cidadáns interesados sufragaban colectivamente as futuras publicacións. Ese ano de 1885 produciríase un fito importante no micromecenado a nivel mundial: a base monumental da que sería a Estatua da Liberdade, en Nova York, realizouse a través de 160.000 pequenas doazóns, coordinadas por un xornal local tras o fracaso dunha campaña gobernamental previa. Xa na era de internet, grupos musicais, directores de cinema e outros artistas recorreron ao micromecenado para facer realidade os seus proxectos, con aportacións de diñeiro de todos os lugares do mundo. No ano 2006, cando a palabra inglesa crowdfunding (sinónima de micromecenado) saltou á palestra, había en internet centos de páxinas que facilitaban as pequenas doazóns individuais, entre elas varias webs relativas á conservación da natureza, como a da británica Royal Society for the Protection of Birds.

Por que está en voga esta palabra?: actualmente, 38 países do mundo teñen activos portais de micromecenado en internet para accións de conservación da natureza. Galicia é tamén un exemplo destas iniciativas, en especial coa campaña Ti Podes Paralos, creada pola Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (Adega) co apoio da Plataforma para a Defensa da Cordilleira Cantábrica. O micromecenado de Ti Podes Paralos serviu (e serve aínda) para alegar contra proxectos de desenvolvemento eólico que danarían para sempre especies ameazadas e/ou hábitats de conservación prioritaria, ademais de poñer en perigo a economía rural destes lugares. Por outra banda, a Asociación Galega de Custodia do Territorio fixo tamén crowdfunding para mercar pequenas parcelas na comarca de Melide, conservando deste xeito varias plantas endémicas ameazadas. Outras campañas de micromecenado son máis transversais: Vieiros con Vida logrou hai uns anos fondos para mercar gando nunha aldea que chegou a estar deshabitada no Courel. Grazas á implementación dun pastoreo extensivo, logrouse diminuír o risco de eventuais incendios, atraer fauna e flora única asociada a usos tradicionais na montaña e tamén fixar poboación nesta comarca da Galicia vaciada.