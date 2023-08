La Audiencia Nacional ratifica que las empresas del relleno de A Pasaxe, en A Coruña, deben abandonar la zona

“Mientras no haya sentencia, yo no me muevo de aquí”, decía un directivo de Congeladora Coruñesa en 2007 tras conocerse la propuesta de deslinde para el litoral de A Pasaxe, en A Coruña. Costas acababa de aprobar el nuevo límite del terreno estatal en la antigua marisma entre la Conservera Celta y Santa María del Mar, una zona que fue desecada y rellenada en 1933 para la instalación de actividades empresariales. Con ello, varios particulares y sociedades se quedaban sin parte de los terrenos en los que se asentaban. Posteriormente, también perdían la concesión a perpetuidad de la zona, entre otras cuestiones, por no mantenerla en buenas condiciones. Desde entonces, el asunto ha pasado una y otra vez por los juzgados, siempre con resultado positivo para el Estado. Las dos últimas sentencias son de este verano, también en el mismo sentido.

Sendos recurrentes demandaban ante la Audiencia Nacional mantener la concesión en los terrenos que se quedaron dentro del deslinde, sin éxito. Tras los fallos, emitidos en junio y julio, les resta solo la baza del recurso de casación en el Tribunal Supremo. Todo en un ámbito de la ciudad en tránsito: el Concello prepara una reordenación de la zona que reduce y reubica los pisos previstos y con la que ha prometido abrir esta parte de la costa en la frontera con Culleredo a la ciudadanía. Costas retira más de 6.000 toneladas de residuos de A Pasaxe y explana el terreno El deslinde de 2007 determinaba que casi todo este relleno de A Pasaxe pasaba a formar parte del dominio público marítimo-terrestre, lo que concede su titularidad al Estado e impide que se construya sobre él. Los descendientes de Julio Wonenburger, el empresario que realizó el desecado para levantar instalaciones industriales; Juan Carlos Rodríguez Cebrián, que figuraba como propietario de las antiguas factorías de La Toja y Conservera Celta; así como el Banco Pastor recurrieron la decisión ante la Audiencia Nacional, que años después confirmaba el deslinde aprobado por Costas, algo que fue avalado por el Tribunal Supremo, así como el cambio que se hizo en el plan general para adaptarse a él. Fue un gran varapalo económico para algunos de los empresarios que compraron allí, al ver reducidos sus derechos de construcción en la zona, en la que habían invertido en plena burbuja en perspectiva de obtener grandes réditos de unos golosos terrenos para levantar pisos frente al mar. Las nuevas sentencias La primera de las dos sentencias judiciales firmadas este mismo verano va en contra de los intereses de otra de las empresas implicadas, Congeladora Coruñesa, que vio cómo hace 15 años el deslinde se comía 5.690 de sus 16.501 metros cuadrados. Parte de los terrenos del relleno, entregados como concesión a los Wonenburger en 1933, habían sido trasmitidos a esta firma para instalarse en A Pasaxe en 1964, cuando comenzó su actividad en el lugar. Su contencioso contra el deslinde también fracasó, en una sentencia ratificada por el Supremo en el año 2012. Dos años después, además, el ministerio declaró caducada la concesión, una decisión que de nuevo fue confirmada por los tribunales, entre otras cuestiones, porque la empresa no mantuvo en buenas condiciones la parcela de dominio público (pegada al asentamiento chabolista) y porque no intentó regularizar su situación tras el deslinde marítimo-terrestre. Pero el camino judicial no se detuvo ahí, ya que los abogados de Congeladora Coruñesa, que conserva la actividad en el entorno, vieron abierta una puerta a una nueva reclamación tras la aprobación de la ley de costas de 2013 y la decisión de alargar hasta los 75 años las concesiones de dominio público si eran previas a la aprobación de la nueva legislación. Pero las conclusiones de los magistrados son claras: ni son propietarios de las tierras desde que estas se quedaron dentro del dominio público, ni tampoco tienen derecho a la concesión, como había dictaminado el Estado. Al contrario de lo que intentaron rebatir en los tribunales otros afectados, el relleno nunca fue convertido en propiedad privada pese a que las concesiones fuesen a perpetuidad, según recalca la reciente sentencia, que reproduce en parte las conclusiones del fallo judicial de 2012. Un par de semanas más tarde, la misma sala de la Audiencia Nacional se pronunció en el mismo sentido sobre otra reclamación, en este caso en unos terrenos de menor tamaño, de 449 metros cuadrados, concedidos para talleres metalúrgicos. También es recurrible en casación ante el Tribunal Supremo. El Gobierno local, pendiente de reducir los edificios que se permiten construir en la costa de la ría de O Burgo El Gobierno local presentó en febrero del año pasado una propuesta para cambiar la normativa urbanística en la costa de la ría de O Burgo, una extensa zona de unos 385.000 metros cuadrados que comprende desde la playa de Oza hasta las proximidades de Culleredo, pasado el puente de A Pasaxe. El proyecto, todavía pendiente de su configuración definitiva (en el anterior mandato, los socialistas señalaron que planeaban pactarla con Marea Atlántica) y de aprobarse en el pleno municipal, incluye una importante reducción de la edificabilidad. De acuerdo con el ordenamiento de la zona, que se remonta a 2008, se pueden levantar un total de 633 viviendas, que suman 92.563 metros cuadrados divididos entre nueve polígonos. La propuesta del Ayuntamiento contempla bajar la edificabilidad, esto es, los metros que se pueden construir contando todas las plantas, hasta los 32.020 metros cuadrados, un 67% menos. Las zonas a construir se reducirían a seis, con 81 pisos en torno al María Mariño, otras 21 viviendas en torno a la vía que enlaza As Xubias de Abaixo y A Xubias de Arriba (al Este del paso elevado que conecta con el Chuac) y cuatro viviendas en As Xubias de Abaixo. En torno al Teresa Herrera, el proyecto contempla una decena de pisos, y otros 84, en ocho nuevos edificios, a escasos metros del margen izquierdo de la carretera entre el Materno y el puente de A Pasaxe, por encima de la vía férrea. Al Sur de A Pasaxe se permitirían otras 37 casas. En cuanto a las dotaciones públicas, el proyecto municipal pretende demoler “toda la ocupación de edificación ruinosa” en la zona más cercana a la ría y transformarla en una zona ajardinada por la que pasaría una senda litoral, así como crear nuevas zonas arboladas “de gran calidad paisajística y ambiental”.