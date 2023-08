Cruces para lugares abandonados

La asociación de vecinos Monte Martelo es joven, pero ya tiene cerca de 200 socios. Nació este mes de mayo, con la intención de representar a barrios y lugares de la periferia coruñesa: desde la avenida de San Cristovo das Viñas al polígono de Someso, englobando núcleos como As Rañas, O Birloque u O Martinete. Una gran superficie en la que los vecinos están plantando cruces para denunciar el abandono de la zona, según explican, se acumulan los problemas: inseguridad, infraestructuras antiguas y sin mantenimiento, parcelas abandonadas que generan plagas e incendios.

“No hay interés: sumamos treinta años sin ningún tipo de inversión en la zona”, resume su presidente, Amar Basic, que considera que “vemos siempre obras de la ronda de Outeiro hacia dentro” y critica a las instituciones estar creando una “ciudad ficticia” en el centro coruñés mientras dejan de lado el lugar en el que vive. “Estamos en el tercer mundo, por no decir en el cuarto”, afirma Pilar, que lleva “23 años” viviendo en O Martinete.

Esta inacción de las administraciones, señala Basic, se refleja en las vías del barrio. “Hay dos carreteras de la Diputación, la DP-512 y DP-3004, en las que no se ha hecho ningún tipo de mantenimiento ni mejora desde que se hicieron”, explica, una situación que ya denunciaron a abril a la entidad provincial y al Ayuntamiento. Además de los “baches” , indica también que el ancho de las aceras es “ínfimo” y “hay tramos, como los pasos inferiores”, que incluso carecen de ellas.

Estos problemas de movilidad son una de las principales quejas de otra vecina, también llamada Pilar, que vive en la zona de la avenida de Glasgow. Lo que urge más allí, explica, es “el rellenado de las aceras: hay agujeros, pozas”, argumenta. Para ir al estanco, afirma, tiene que pasar por una zona sin aceras y “bajarme a la carretera”, y, explica, por la calzada transitan “gente mayor, sillas de ruedas, carritos”. En otras partes las aceras son “pequeñitas, estrechitas y encima, claro, sin adoquines, imagínate en invierno”.

Otra de sus denuncias es la “inacción” de las administraciones ante el problema de la inseguridad, que enfocan sobre todo en un edificio ocupado en O Martinete. “Estamos acumulando asaltos durante el día, intercambio y venta de drogas”, resume Basic. Una vecina, Eva, explica que vive junto al edificio y que uno de los residentes allí “me vigila desde hace dos años” y lo acusa de amenazarla a ella y a su hijo. “No han mandado medidas preventivas”, protesta.

Otra residente en la zona que prefiere no dar su nombre refiere cómo hace poco sufrió un intento de asalto cuando iba a subir en su casa tras bajar del bus. “Una persona que no sé distinguir si era chico o chica viene tras de mí y me dice, oye, dame tu móvil”, señala la mujer, que explica que tras la intervención de un hombre el presunto asaltante se metió en el edificio ocupado de O Martinete. “En tres días no bajé a la calle”, explica la mujer, que señala que “estamos un poco perdidos, y yo más, porque tengo muchos años, no puedo defenderme, no tengo fuerza”. El día 23, la asociación respaldará la manifestación de colectivos vecinales contra la inseguridad en el antiguo Club Financiero.

El presidente de la asociación Monte Martelo relata que los vecinos han creado un grupo de Whatsapp para coordinarse y alertar de “movimientos sospechosos”. “Gracias a ellos se evitó la ocupación de un edificio”, señala. El Ayuntamiento indica que “se llevaron los temas planteados por los vecinos a la reunión de coordinación entre policía local y nacional” y se les dio un contacto con la Policía Nacional para denunciar cuestiones relacionadas con la ocupación, que “no es una competencia municipal”.

Los ocupas de O Martinete, explica Basic, están en un edificio cuya construcción se paralizó, y la presencia de promociones que nunca llegaron a efectuarse es otro de los problemas de la zona. Los vecinos han colocado una pancarta en la que denuncian el “cementerio urbanístico” del entorno, y Basic explica que, ante la “ausencia de un plan de desarrollo urbanístico”, hay parcelas abandonadas en las que se acumula la maleza. “Ha habido plagas de ratas”, denuncia, y, un conato de incendio recientemente, en la calle Joaquín Martín Martínez.

La asociación, indica Basic, ya se ha reunido con las concejalías de Medio Ambiente, Urbanismo y Seguridad Ciudadana, cuya edil, Monsterrat Paz, visitó el barrio la semana pasada. Aunque Basic demanda más acciones, la asociación Monte Martelo reconoce que ya han conseguido que se solucionen algunas demandas, como la eliminación de los baches en Joaquín Martín Martínez y Juan Darriba y la reposición de dos marquesinas rotas en la carretera provincial 512. También se han colocado “varios bancos y papeleras” en O Martinete y O Birloque, actuaciones que reivindica el Ayuntamiento. “Somos conscientes de que es una zona que tiene distintas necesidades en varias áreas y la voluntad del Concello es darles solución”, señalan fuentes municipales.

Monte Martelo también cuenta como buenas noticias la aprobación de mociones para pedir “un proyecto de barrio” y “la ejecución de Parque Ciudad”, una reivindicación vecinal que precede a la fundación de la actual asociación. Se trata de una propuesta de vecinos de O Martinete en 2021, entre ellos Basic, para diseñar mejores conexiones y crear corredores verdes, con proyectos como eliminar eucaliptos en el entorno del campus de Elviña, crear espacios peatonales en O Martinete y recuperar el río Mesoiro en esa zona. El presupuesto para realizar los trabajos, de 3,9 millones de euros financiados en su mayoría por el Concello pero con unos 700.000 de la Universidade da Coruña, se aprobó en diciembre y sufrió un varapalo en junio, al quedar fuera de las subvenciones, con fondos europeos, seleccionadas por la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica.