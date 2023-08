El Festival Noroeste Estrella Galicia cerró ayer su 36 edición en su escenario grande, la playa de Riazor. Los encargados de poner el broche a la programación de este año fueron Lori Meyers y Primal Scream, en una jornada que, como las anteriores, ofreció desde el mediodía propuestas de diversos estilos en plazas de la ciudad.

Los de Granada desplegaron en la playa el indie rock que les ha mantenido como referentes en el estilo en España tras más de veinte años de trayectoria desde su fundación, apuntalados por éxitos como Emborracharme o Mi realidad. Al cierre de esta edición, los de Glasgow, autores de temas como Rocks, Velocity Girl o Movin’ on Up, no habían subido aún al escenario.

Para calentar motores de cara a la despedida junto al mar, el campo da Leña acogió los conciertos de Malandrómeda y Hydn en sesión vermú y, ya por la tarde, el de Gitano de Palo. En la plaza de Azcárraga, Corriente del Golfo abrió boca a la hora de comer y Jarbis se hizo cargo de la sesión vespertina, mientras Dirtilarita hacía lo propio en la plaza Cormelana Sellier, plan previo a la última descarga en la playa antes de bajar el telón hasta 2024.