Las nuevas generaciones coruñesas del cómic: “Viñetas es un motivo de orgullo”

En Viñetas desde o Atlántico, en A Coruña, hay sitio para todos. Autores con larga trayectoria, dibujantes internacionales, profesionales premiados y nuevas generaciones que vienen pisando fuerte. A este último grupo pertenecen Xulia Vicente y Xulia Pisón. Dos coruñesas con muchos recuerdos de este festival de banda diseñada que exponen en la sala Salvador de Madariaga, en Durán Loriga, dentro de la muestra BD na Coruña que bonita é, en la que participan autores locales. “Este festival, Viñetas, es un motivo de orgullo”, señala Pisón, que presenta y firma ejemplares de su libro Irene, a porteira, junto a Óscar Losada.

Las dos están contentas de exponer su obra en su casa. Vicente también tiene un hueco en el recuncho de lectura que hay en la muestra del Kiosco Alfonso, el epicentro de esta cita. “Siempre es de agradecer. Ya formé parte de Viñetas hace tres años y aquello fue bastante impresionante para mí porque pude exponer originales”, relata la coruñesa, que se inició en el mundo del cómic cuando estudiaba Bellas Artes. “Hace diez años que empecé a sacar fanzines. Ya no sé si considerarme autora novel. Además, ahora empiezan a aparecer autores nuevos que vienen pisando fuerte y que pueden ver también a mujeres haciendo tebeos, lo que es muy importante”, detalla.

A Xulia Pisón le costó algo más meterse en este mundo, pero lo logró. “Yo dibujé toda la vida, pero estudié Enfermería y trabajé de enfermera. Un día acompañé a un amigo a un curso de cómic, sin tener mucha idea, y me entró el gusanillo. Decidí trabajar por mi cuenta hasta que llegó un punto en el que dejé mi profesión de enfermera”, relata, y reconoce que fue “una especie de antiguo sueño” que no pudo cumplir de joven. “Me lancé y salió bien”, resume.

Estas dos dibujantes, sin embargo, tienen claro que el que han tomado no es un camino fácil, y esperan que el sector vaya mejorando para que cada vez haya más profesionales que puedan vivir de esto. “No estamos en un buen momento porque no hay industria. Hay un buen momento a nivel autoral, pero vivir de esto sigue siendo igual de desastroso”, lamenta Xulia Vicente, que reconoce que ella no vive solo de hacer tebeos sino que lo de que le “da de comer” es la “ilustración y la gestión cultural”. “Hay que ser conscientes de esto. Es una lástima pero en España, con las condiciones que hay, no podemos vivir de esto”, añade.

Pisón opina que “el sector en España da para lo que da” y cree que uno de los problemas es que “hay pocos lectores, sobre todo de cómic”. “Todavía se considera un arte menor. No hay suficientes lectores. Esperemos que poco a poco se vayan ganando. Estamos viendo que hay un auge gracias al manga. Así que la cosa está cambiando a mejor”, dice, esperanzada.

Mientras, Viñetas es un buen escaparate y una forma perfecta de reivindicar que el cómic también es literatura. “El cómic es muchas cosas y entre ellas, también literatura. Lo bueno es que es súper amplio, con mil registros”, comenta la autora de Irene, a porteira.

Para Xulia Vicente, que sacó su primer cómic, Anna Dédalus: El misterio de la mansión quemada, en 2016, el festival coruñés de banda diseñada, ese al que siempre iba “de pequeña”, es “un referente a nivel nacional” que permite “ir a una exposición, ver originales y descubrir otros mundos”. Además, cree que los encuentros entre profesionales y lectores y los talleres ayudan a “liberar de miedos e inseguridades” a todos los que quieren entrar en el sector.

A su compañera le encanta ver a sus lectores, charlar con ellos y firmar ejemplares. “Es genial hacer esto en casa porque vienen familia y amigos, pero también gente que pasa por la feria y no te conoce o que sabe de ti por otras obras”, se sincera Xulia Pisón, quien cree que esta nueva etapa de Viñetas, sin Miguelanxo Prado en la dirección, “está funcionando muy bien” a pesar de ser “un año de transición”. “Viñetas es un motivo de orgullo”, insiste, y añade: “Es un festival muy importante para el público y es muy especial tener la oportunidad de vivir esto en tu ciudad”. Es una manera, añade, de “formar comunidad”.

Además, a Pisón le gusta que esta cita de todos los veranos sirva para atraer a pequeños dibujantes y animarlos a seguir con su pasión. “Todos los niños dibujan pero cuando llegan a los diez años, muchos lo dejan o se distraen con otros hobbies. Así que estas actividades son súper positivas para la gente joven”, concluye la coruñesa que soñó con vivir dibujando y lo logró.