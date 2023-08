La Asociación Cultural Irmáns Suárez Picallo ve insuficiente la incoación del expediente para la declaración del Museo Carlos Maside como Bien de Interés Cultural (BIC). La entidad sadense reclama recuperar el proyecto museográfico que alumbró el nacimiento del museo, concebido por Luis Seoane e Isaac Díaz Pardo en plena dictadura, apunta.

La asociación defiende que el inicio de los trámites es “un paso adelante producto de la presión social y política y que la Xunta da 13 años después de que el Parlamento de Galicia acordase iniciar esta acción, tras una larga e injustificada demora” durante la cual el museo permaneció cerrado y las obras que alberga, “en condiciones que hicieron avanzar su deterioro”. Reclama a la Xunta: que no se deturpe el nombre original, Museo Galego de Arte Contemporánea Carlos Maside, y afirma que “no tiene sentido integrar la palabra Sargadelos, cuando el museo no forma parte de la empresa”; que la declaración como BIC no se ciña al museo, sino que abarque el conjunto de Cerámica do Castro; que se devuelva la gestión del museo al Laboratorio de Formas de Galicia, “como se estableció en su creación”, y no quede en manos de “las mismas personas que llevaron a O Castro y Sargadelos a la situación actual, en una deriva mercantilista que llevó a desvirtuar el proyecto empresarial de Díaz Pardo y que supuso el cierre del propio Museo o el desmantelamiento de Ediciós do Castro.