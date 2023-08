El Supremo juzga si el Concello de A Coruña debe indemnizar a una empresa para fijar doctrina en toda España

Cuando una administración contrata a una empresa para prestar un servicio público, y el contrato acaba sin que se haya resuelto un nuevo concurso para sustituirla, la administración puede obligar a la compañía a seguir trabajando de manera forzosa. Esto ha ocurrido, y ocurre, en varios de los grandes contratos del Ayuntamiento (la planta de tratamiento de Nostián lleva en precario desde enero de 2020), pero puede perjudicar al contratista. En base a ello, la empresa OHL Servicios Ingesan demandó al Concello por obligarle a ampliar el contrato del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD). Pidió indemnización, y, aunque el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) no le dio la razón, el Tribunal Supremo ha aceptado juzgar el caso para sentar jurisprudencia en toda España, ya que ha habido sentencias contradictorias.

La empresa suscribió un contrato por dos años en marzo de 2018, y este establecía que podría prorrogarse por mutuo acuerdo otros dos, algo que se podía solicitar seis meses antes de que finalizase el plazo inicial. En este caso no fue así, y la empresa, de hecho, avisó con ocho meses de antelación de que no quería continuar en el servicio. Las condiciones también establecían que el Concello podía “acordar la prórroga obligatoria para el contratista”.

El nuevo contrato de ayuda a domicilio no se preparó en tiempo. Pese a caducar en marzo de 2020, el actual no se adjudicó hasta casi tres años después, y fuentes del Gobierno local confirman que la empresa continuó trabajando “hasta que se inició la ejecución de los nuevos contratos”, el día 19 de abril de este año. Las mismas fuentes señalan que “el servicio de ayuda a domicilio es una prestación esencial que no puede dejar de prestarse, de acuerdo con la Ley de Servicios Sociales de Galicia y la Ley de Dependencia”.

La empresa se opuso a la prórroga, y alegó que había dado un preaviso suficiente como para el Ayuntamiento preparase un nuevo concurso. Además, defendió que se le debía compensar por lo que entendía que era el “precio real” del servicio durante la prórroga. Fuentes de la compañía argumentaron a este diario que “se superaron los nueve meses de la imposición de la continuidad prestacional forzosa, y dieciséis meses desde el preaviso del rechazo a la prórroga de mutuo acuerdo”.

El Concello no aceptó sus pretensiones, y OHL recurrió al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº2 de la ciudad. Este le dio la razón al Ayuntamiento en cuanto a que podía imponer una prórroga forzosa, apoyándose en la Ley de Contratos del Sector Público, que dice explícitamente que esta “será obligatoria para el empresario, salvo que el contrato expresamente prevea lo contrario”. También rechazó la pretensión de indemnización: de acuerdo con el juez, “las prórrogas adoptadas fueron legales”, y que estas no se pueden equiparar a una modificación del contrato por parte de la administración, una circunstancia que sí justificaría que hubiese que pagar indemnización. El letrado citó, para justificar su posición, una sentencia anterior del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

La empresa apeló entonces a este tribunal, que, siguiendo su doctrina, desestimó en abril del año pasado la reclamación de OHL. Afirma que aceptó tácitamente que no cabía compensación, al firmar el contrato, y que, si le resultaba “gravoso” continuar el contrato más allá de los dos años, como argumentaba, esto “puede atribuirse a su falta de previsión, y, por tanto, queda sujeta a la prestación por el principio de riesgo y ventura”, que se refiere a que la empresa asume la posibilidad de tener pérdidas o ingresos extraordinarios.

Unificar criterios

Ahora bien, la empresa defiende que el criterio del Superior gallego choca con sentencias que se han adoptado en otros puntos de España y pidió que el Supremo revisase el caso. Este tribunal solo acepta recursos en casos particulares, pero uno de ellos es el de las demandas que tienen “interés casacional”. Es decir, aquellas en las que los tribunales inferiores están emitiendo sentencias contradictorias, y el Supremo debe fijar la doctrina.

Sobre esta cuestión, según argumentó OHL y recoge un auto del pasado mes de julio que se ha hecho público recientemente, hay resoluciones de salas de Aragón, Andalucía y Castilla-La Mancha “donde acordadas prórrogas forzosas de la Administración en contratos de servicios, se acuerda la obligación de indemnizar a las empresas”.

La empresa, que no ha aclarado a este diario qué monto considera que se le debería pagar como indemnización, también alegó que “la situación de prórrogas forzosas es una práctica habitual” en España y que la cuestión afecta al deber de “planificar y programar la actividad contractual por la Administración”, una cuestión que ha sido “puesta de manifiesto” por el Consejo de Estado.

El Supremo considera, efectivamente, que hay “interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia”. Cita, entre otros fallos, una sentencia del Superior de Andalucía que obliga al Ayuntamiento de Granada a indemnizar a una empresa que prestaba servicios de ayuda a domicilio y a la que le prorrogó el contrato en circunstancias similares a las del caso coruñés. Para el Superior andaluz, la empresa renunció a la prórroga “con el tiempo suficiente” como para que Granada preparase un concurso en tiempo.

Así, el Supremo se fija la determinación de determinar a partir del caso coruñés si en un contrato de gestión de servicio público en el que las condiciones contemplen la prórroga forzosa “los posibles perjuicios” derivados de esta los debe asumir la empresa “en virtud del principio de riesgo y ventura, o deben ser compensados a tenor del principio de equilibrio económico”.