La caza sin criterio, el abandono del rural y la falta de comida atraen a los jabalís a la ciudad

La irrupción urbana de los jabalís responde a una serie de motivos que explica el vicepresidente del Grupo Naturalista Hábitat, Santiago Vázquez: “La caza sin criterios científicos, el abandono del rural y la falta de alimento en los eucaliptales”. Unas circunstancias que hacen que “cada día sea más habitual” ver a jabalís por la ciudad, como la madrugada del miércoles en el parking de Os Mallos o el jueves de paseo por Vioño.

Vázquez reconoce que se trata de “un tema muy complejo” que requiere una “solución”. Para contribuir al control de las poblaciones de jabalí, la Xunta permite cazar estos animales en cualquier época del año y sin límite, aunque la temporada suele ser de agosto a febrero. Pero en Hábitat creen que ese no es el camino y apuestan por crear un censo. “El tipo de caza no tiene criterios científicos y se descomponen manadas, lo que hace que las crías también se reproduzcan y aumente la población”, detalla. Así, Vázquez propone elaborar “un plan de gestión de esta especie, que ahora no existe, y hacer un censo para saber cuántas hembras y cuántos machos hay y establecer criterios para hacer una caza más selectiva”.

“Desgraciadamente”, apunta, la caza lo que está haciendo actualmente es “aumentar la población”. Si hace 20 años se cazaban 1.500 jabalís al año ahora son 20.000, “así que algo no está funcionando”, insiste. Estos animales se sienten perseguidos y ese “estrés” tiene un “efecto rebote”: “se reproducen más para compensar pérdidas”. El especialista avisa, además, que “cada vez hay menos cazadores”.

En ese bucle aparecen otros causantes de que el jabalí se acerque a la ciudad, como el abandono del rural. “Ahora casi no hay plantaciones ni ganadería en pequeños núcleos y los jabalís son listos, así que en la ciudad encuentran césped húmedo, alimentos y basura en parques y jardines”, comenta.

Esto no solo ocurre en Galicia sino en toda Europa. En Alemania, de hecho, ya hay brigadas específicas para el control del jabalí. “Solo en Berlín se retiran 5.000 al año”, apunta como dato.

Santiago Vázquez dice que “no es raro” verlos en un aparcamiento subterráneo o de paseo por el Obelisco porque “los jabalís, por la noche, recorren muchos kilómetros sin demasiada alteración”. “Cualquier día llegan a la Torre”, añade.

El vicepresidente de Hábitat apunta a los eucaliptales como otros de los causantes de esta irrupción urbana de los animales. “En Galicia tenemos una superficie de eucalipto que va más allá del medio millón de hectáreas y ahí poco alimento encuentran. Está comprobado que ahí la diversidad es muy baja”, analiza, y recuerda que el jabalí “es omnívoro, como de todo, desde un animal muerto al bulbo de una planta pasando por lombrices, maíz o patatas”. Vázquez señala que “el jabalí no es el culpable de esta situación” y, de hecho, es un animal que también “hace su labor en el medio natural”, pero es necesario “explorar opciones” para que encuentren en la naturaleza lo que ahora buscan en las ciudades.