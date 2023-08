El concurso de tortillas de O Castrillón, uno de los certámenes gastronómicos más consolidados de la ciudad, firmó ayer una de sus ediciones más insólitas por varios motivos: en primer lugar, por la edad de su ganadora, Noelia Carral, que se alzó con el primer puesto a sus 18 años, y segundo, por la cantidad de tortillas presentadas, un total de 52 en su edición más numerosa. “Evidencia que esto se va consolidando, es el año en el que más participantes hubo”, cuentan, satisfechos, desde la asociación de vecinos, entidad organizadora del concurso.

No cabía un alfiler ayer en la plaza de Pablo Iglesias, donde se disputaba la cata. En el centro de la plaza, los miembros del jurado, con rictus serios, cataban los 52 platos presentados. A su alrededor, apostados tras las vallas, la vecindad del barrio no perdía detalle del ritual, que se extendió sobre una hora, y en el que, aseguran desde la organización del certamen, el nivel de los platos presentados hizo necesario desempatar varias veces.

El jurado, compuesto por Alberto Méndez (Asador Coruña), Álvaro Gantes (Árbore da Veira), Ana de la Calzada (restauradora), Chisco Jiménez (Culuca), Emi Piedra (Premio Spain Skills 2022), Gorka Rodríguez (Pulpeira de Melide), Juan Crujeiras (Bido), Maite Fernández (monitora de Nutrición y Cocina) y Pepe Vázquez (O’Secreto), tras deliberar, tuvieron claro su veredicto: los números 44, 6 y 39.

Se trata de Noelia Carral, con el primer puesto, y Francisco Rama Ramírez y José Luis Fernández Gende en segundo y tercer lugar. Pleno de premios para residentes de O Castrillón.

Su edad no es la única peculiaridad de la ganadora del 2023. También es hija de una vencedora habitual del certamen. “Mi madre lo ganó ya en tres ocasiones. Este año decidí presentarme yo, a ver si había suerte, ella no se presentó”, cuenta la joven vencedora, que manifiesta su intención de volver a presentarse en convocatorias venideras. “Pero esta vez, contra mi madre”, bromea, espoleando un posible desempate también en casa. Sobre la receta del plato vencedor, en cambio, prefiere no soltar prenda. “Es un secreto. Un secreto de familia”, asegura. La única pista que da tiene que ver con la textura de su propuesta. “Es más compacta que líquida”. Habrá que esperar a la próxima edición para saber si la alumna superó finalmente a la maestra.