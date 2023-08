Definición: s. m. Teoría que defende que os combustibles fósiles, que envían dióxido de carbono á atmosfera, contaminándoa, teñen unha virtude inherente e superior a outras fontes de enerxía. Esta definición non figura (aínda) no dicionario da RAG.

Palabras e expresións relacionadas: Clima: conxunto das condicións atmosféricas, humidade, nubes, vento, chuvia, temperatura etc., que caracterizan un lugar, rexión ou país. Efecto invernadoiro: fenómeno natural (…) polo cal, baixo a acción dos raios solares, o terreo quece e á súa vez emite raios infravermellos, que son capturados por certos gases (como o CO2) que fan aumentar a temperatura do planeta. Combustible fósil: materia que se extrae do seo da terra e que se utiliza para producir calor. Estas definicións aparecen no dicionario da RAG.

Cal é a súa importancia no ámbito do naturalismo?: desde mediados do século XX existe unha presión do momento conservacionista para, por un lado, diminuír a nivel global a dependencia dos combustibles fósiles (fontes de enerxía finitas e moi contaminantes), e por outro, implementar fontes de enerxía renovables (infinitas e menos contaminantes). Ante tal presión, algúns gobernos, grandes corporacións e escritores reaccionarios fixéronse carbonistas: posicionáronse a favor dos combustibles fósiles (petróleo, carbón, gas natural...), negaron o seu impacto no quecemento global, crearon novas teorías que os vencellaban co crecemento económico e o benestar humano e empregaron a miúdo linguaxes similares ás usadas por conservacionistas. Un exemplo é o do blogueiro Mencius Moldbug (pseudónimo do estadounidense Curtis Yarvin, n. 1973), quen xa en 2009 usou a palabra “anti-carbonism” para definir as distintas políticas contra o cambio climático do goberno de Barack Obama, que el mesmo denunciaba como unha fraude (Climategate).

Por que está en voga esta palabra?: o carbonismo é un tema candente no chamado “Primeiro Mundo”, especialmente nos Estados Unidos. Nos últimos 25 anos foi un debate importante entre os candidatos á presidencia da primeira economía do mundo, e supuxo que os gobernos de Obama e o actual de Joe Biden apostaran por enerxías renovables en detrimento dos combustibles fósiles. Por contra, Donald Trump foi carbonista tanto na súa presidencia (2017-2021) como na súa carreira por volver ao posto en 2025, amentando o crecemento económico. No caso da Unión Europea, as políticas actuais son claramente anti-carbonistas; por exemplo, o plan REPowerEU para o período 2022-2027 suporá anular a dependencia de combustibles fósibles rusos e aumentar a potencia de enerxía renovable na UE. O reto é complexo: en 2020 e 2021, os combustibles fósiles representaban o 70% da enerxía bruta dispoñible na UE. Ademais, a implementación acelerada de parques eólicos terrestres e mariños, así como de macroplantas solares, é contestada crecentemente pola cidadanía da UE polo seu impacto ambiental e social.