Problemas laborales y citas por internet, los nuevos encargos a detectives coruñeses

La labor del detective privado está muy lejos de lo que uno puede ver en las películas de Hollywood. En A Coruña, estos profesionales no se inmiscuyen en asesinatos ni casos extraños. Se centran en ayudar al cliente en asuntos laborales, familiares o económicos, para recabar pruebas y contribuir a hallar soluciones. Estos despachos han sobrevivido al paso del tiempo y a las nuevas tecnologías, y ahora, a las demandas habituales —como infidelidades o estafas a aseguradoras— se suman nuevas peticiones, como investigar quién se esconde tras un perfil en una aplicación de citas o problemas laborales. “La profesión ha crecido mucho y ha aumentado la necesidad de la población de utilizar este recurso. Encontramos un gran abanico de cuestiones, pero ahora están muy presentes los temas familiares o las relaciones por internet. La gente quiere saber si la persona que conoce por Tinder, por ejemplo, está falseando la verdad o no”, explica el presidente del Colegio Profesional de Detectives Privados de Galicia, Mario Paul Ziegler de Ayala.

Hasta las nuevas formas de ligar han llegado al ámbito de los detectives privados. “Te puedes encontrar con alguien que asegura ser un piloto de avión y resulta que no. Hay mentiras muy gordas y hay gente que quiere saber la verdad”, detalla el detective, que asegura que se encuentra “cosas curiosas”.

Asuntos como este hacen que la profesión siga muy viva y en crecimiento. Según el último anuario estadístico publicado por el Ministerio del Interior, de 2021, constan 4.961 detectives privados en España, un aumento de casi el doble en 11 años. En Galicia hay aproximadamente 100 profesionales, sobre una treintena en A Coruña. “Es una profesión que ha crecido muchísimo”, señala Gonzalo Solís, de Detectives Inve, uno de los veteranos en la ciudad, pues empezó a trabajar en 1976. ¿Y cómo acaba alguien en aquellos años en este mundo? Solís tenía a un buen maestro: Napoleón, ya fallecido. “Yo estaba estudiando Derecho y como no me gustaba empecé Náutica. Conocí a Napoleón, sentí curiosidad y fui a su despacho. Me pareció muy interesante y decidí estudiar y dedicarme a ello”, recuerda Solís, al que lo que más le llamó la atención fue que “un informe de un detective puede constituir una prueba muy fuerte en un juicio”.

Todavía hoy en día conserva ese interés y esa pasión, a pesar de que ya está en edad de jubilación. “Pero aquí sigo. Me gusta mucho esto y no sé hacer otra compensa. Me compensa”, confiesa.

Por su despacho pasan, al igual que en el resto de la ciudad, clientes dispuestos a resolver dudas o conflictos. Reconoce que entre lo más demandado se encuentran los asuntos de las aseguradoras. “Existen falsedades de siniestros y las aseguradoras necesitan pruebas”, comenta. También su compañero Mario Paul Ziegler de Ayala explica que se encuentra con “estafas graves a seguros, sobre todo en vehículos a motos y lesiones que se pueden producir, o pequeños fraudes”.

Aparecen en muchas ocasiones los temas de trabajo. “Ahora vemos casos de absentismo laboral”, informa Gonzalo Solís, y Ziegler de Ayala añade: “Y no solo hay conflictos con los trabajadores o bajas falsas. A veces nos contratan los trabajadores para destacar situaciones irregulares por parte de las empresas”.

A estos despachos también llegan casos de relaciones familiares o infidelidades. “Son menos, pero sí encontramos a clientes que dudan de la conducta de su pareja y necesitan saber si es verdad o mentira”, expone Solís. Por su parte, el presidente del Colegio de Profesional de Detectives Privados de Galicia indica que aunque las pruebas de una infidelidad “no tienen relevancia jurídica”, sí la tiene “social y psicológica para la persona que está sufriendo la situación”. “Es lógico que una persona que sospecha quiera salir de dudas y tener una prueba fiable, no solo rumores”, dice el detective, que asegura que trabajan con otros asuntos como “relaciones vecinales”. “Vienen por molestias en una comunidad o para averiguar algo. Es información que puede servir para evitar males mayores”, añade.

De todos modos, Solís insiste en que cualquier cosa que hagan está “muy lejos de lo que se ve en el cine”. “Nosotros estamos legalmente habilitados para intervenir en hechos privados de la vida de las personas, siempre a petición de parte legítima y siempre que no haya un tema de delitos. Lo del detective privado que resuelve asesinatos solo pasa en América. Aquí no”, declara el responsable de Inve.

Ziegler de Ayala explica también que los detectives “no pueden investigar cualquier cosa ni por petición de cualquier persona”. “Hay que ajustarse a tener un interés que deriva normalmente de una relación, ya sea dos cónyuges, empresario-trabajador o familiares. Cuando surgen situaciones de conflicto, se necesita información y pruebas de forma veraz. A eso nos dedicamos”, concluye.