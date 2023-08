Las tiendas que dan de comer al mar

“Ultramarinos. Proveedor de buques pesqueros”. “Proveedor de buques. Ship Chandler´s”. Son letreros de tiendas de la ciudad ante los que pasan de largo la mayoría de los coruñeses, pero que representan el legado de un negocio secular, el del abastecimiento de buques, que tiene una larga historia en el municipio y sigue vivo. Algunas cosas han cambiado: la venta de alcohol y tabaco ya no remunera como en décadas pasadas, ha cambiado la dieta de los tripulantes y ha habido que adaptarse a la reducción de la flota pesquera. Pero estos negocios, pequeños y medios, siguen proporcionando a los buques todo tipo de materiales necesarios.

“He vendido las cosas más raras que se puedan imaginar”, explica Manuel Pena, dueño de Casa José Manuel (Nicomedes Pastor Díaz, 22), uno de los veteranos del sector. Lleva, en sus propias palabras, “más de cincuenta años” en el negocio de suministros marítimos. “Empecé de chaval de los recados”, recuerda, cuando la tienda que ahora posee, que lleva “siglos” abierta, estaba en la plaza de Ourense. Luego “estuve de socio con un primo mío: aprendí inglés, malo pero aprendí, porque nuestro trabajo es todo inglés”, explica. Su sede está en A Coruña, cuenta Pena, pero trabaja en todos los puertos del entorno, siempre que tenga clientes: “A veces me llaman para ir a Vigo, a Ferrol, a Burela”, indica Pena.

Entre las anécdotas de este medio siglo, recuerda cuando tuvo que conseguir dos camiones llenos de alfalfa, “más de treinta toneladas” de este forraje, para alimentar a los animales de un barco de Irlanda “que iba para Argelia con vacas”.

También cuenta que “he vendido ovejas y cerdos vivos” para abastecer a un remolcador que navegaba hacia Honolulú y “no tenían espacio para meter la comida”, así que, como en las navegaciones de los tiempos de los barcos de madera y velas, llevaron ganado vivo. “Fui a buscar a un amigo que tenía una granja en Ledoño, le llevaron cerdos, los metieron en una pocilga y los fueron criando”, relata.

En cuanto a los objetos inanimados, las ruedas usadas son un objeto pedido con frecuencia por los armadores para hacer defensas de barcos. Recientemente le ha conseguido a un barco una caja fuerte portátil, y también ha vendido material de gimnasio a buques que cuentan con espacios para hacer ejercicio a bordo. Y el año pasado, “a algún barco de pasajeros le vendí 160.000 folios” de una tacada, explica el responsable de Casa José Manuel. “Nosotros trabajamos todo lo que nos pidan”, resume Manuel Pena, y “uno tiene que buscarse la vida, saber dónde tiene que buscar las cosas” para ser un buen profesional en su sector.

Su larga experiencia abasteciendo a buques también le permite darse cuenta de todo lo que ha ido “variando” su oficio en estos cincuenta años. “Antes un petrolero estaba tres o cuatro días”, recuerda, y los representantes de las casas de suministros marítimos iban físicamente al barco para hacer una labor de “comercial” y preguntarle qué necesitaba. Pero hoy “es totalmente distinto, está todo globalizado”, y muchas de las ventas ya se realizan a través de la Red, aunque otras continúan cerrándose al viejo estilo.

Otro veterano de las tiendas de abastecimiento a buques coruñesas es Serafín Villar, encargado y copropietario de El Sol Argentino, un ultramarinos situado en la escalinata de Santa Lucía. “Llevo aquí, personalmente, desde 1983, y la empresa desde 1948”, explica, con lo que este año se cumplen tres cuartos de siglo desde su fundación. “En nuestro caso no cambiamos para nada, siempre nos dedicamos a lo mismo, siempre a la cocina, la alimentación, para zafarrancho”, explica Villar. El ultramarinos también trabaja “solo con pesqueros”, al contrario que en el caso de Casa José Manuel, que trabaja con barcos mercantes pero está abierto a todo tipo de buques.

¿Y cuál es la particularidad de la dieta de los pescadores? La principal, señala Villar, es que “de pescado olvídate”, con la excepción de “alguno para la paella”. “No tendría sentido”, indica, ya que parte de lo que faenan puede quedar en el plato. “El pescado, casi, casi, apenas lo trabajamos, pero por lo demás vendemos todo lo que puedas comprar para tu casa”, desde la carne a la pasta.

Aunque, indica, los hábitos están cambiando debido a que también se modifica la composición de los que trabajan en los pesqueros: “Depende de qué tripulantes lleve el barco, cambia la alimentación”. Antes, cuando los pescadores eran “todos nativos”, se vendía “mucho carne de cerdo, era lo que más se consumía”, pero por la alta proporción de tripulantes de Indonesia, un país en el que la mayoría de la población es musulmana, se está vendiendo “mucho pavo, mucho pollo” para adecuarse a las restricciones de dieta que impone el Islam.

Suministrar a un buque de pesca de altura, explica Villar, supone cerrar ventas por cantidades de material importantes. El copropietario de El Sol Argentino calcula que un barco de la flota de arrastre tiene unos “diez u once” tripulantes, pero uno de los que trabajan en el pincho puede llegar “hasta veinte personas”.

Además, las navegaciones se han alargado. “Nosotros trabajamos tanto con los que van al litoral a cinco días como los que van al Gran Sol, que antes iban solo por quince días”, mientras que ahora alcanzan o sobrepasan el “mes y medio” en el mar. “Mete un día la comida para todos durante casi dos meses”, resume Villar, que indica que además apenas hacen paradas en puertos intermedios para adquirir suministros. “Cuando hacen descargas en Inglaterra, o así, cogen alguna verdura o alguna fruta, porque la que llevan de aquí no aguanta”, explica, pero en general el cocinero de a bordo se apaña con lo que haya embarcado en la bodega al iniciar el viaje.

Pero las altas ventas por buque tienen ahora una contrapartida: el descenso de tamaño de la flota por la decadencia de la pesca en Galicia, un sector que protesta por las restricciones a las capturas o los altos precios del combustible y en el que muchos patrones se han acogido a las ayudas para desguazar barcos. “Cuando empecé a trabajar en esto, casi no dormías para atenderlos a todos, ahora trabajas a cámara lenta. Esto bajó muchísimo: que no baje más, si no acabará cerrando el Puerto”, sentencia Villar.

En Víveres Ferry, otra empresa de abastecedores de buques que lleva “décadas” en funcionamiento, y tiene sus instalaciones en la dársena de Oza, trabajan con suministros de todo tipo: “pertrechos, las ropas de agua, las cuerdas, ferretería, pinturas”, enumeran fuentes de la empresa. Pero “la base del negocio, el corazón”, es la alimentación, sobre todo de pesqueros.

Al igual que en el caso de los que trabajan con El Sol Argentino, para los clientes de Víveres Ferry, “pescado, poco”, y desde la compañía señalan que “ahora se usa mucho más pavo, porque hay más gente indonesia en las tripulaciones, y hay equis productos que antes no se usaban, como el chile”, que se están haciendo más populares.

Desde Ferry abastecen a los buques que van al Gran Sol, y, aunque los materiales es encargan “sobre todo” en los muelles de A Coruña, actualmente también dan suministro para entregar a distancia, incluso en puertos extranjeros. Durante estas campañas largas “muchos barcos no vienen a descargar el pescado”, explican desde la empresa, sino que se les mandan camiones a puertos en los que se han detenido, por ejemplo en el Reino Unido. “El armador les envía en el camión carnada, redes”, y, aprovechando el viaje, “les enviamos lo que necesiten”.

En algún momento desde Ferry han trabajado también con cruceros de turistas, un tipo de barco cada vez más común en los muelles, pero fuentes de la empresa puntualizan que estos “trabajan sobre todo con las consignatarias: tienen su lista de proveedores y no llaman a nadie”, con lo que no son los mejores clientes.

¿Y, cómo se consiguen estos? “Funciona mucho con el boca a boca, y que resuelvas: en los barcos, es todo para ayer”, indican desde Ferry, que para conseguir el material trabaja “sobre todo con mayoristas, aunque para algo puntual puedes ir a una tienda normal”. Al igual que otros negocios, en Ferry tienen solo oficina en A Coruña, pero “trabajamos en otros puertos de la provincia: si tienes un cliente en Ribeira y habla con otro, te piden a ti”.

Menos tabaco y alcohol

El caso de Noroesmar, otra empresa de abastecedores de buques que tiene sus instalaciones en el muelle de Oza, es diferente al de las anteriores. Según explica su consejero delegado, Óscar Rodríguez-Tubío, pertenecen a un grupo mayor, Sumipesca, fundado en el País Vasco y que creó varias empresas por los puertos españoles.

Noroesmar, la coruñesa, empezó hace 35 años, se centra en abastecer a pesqueros y durante las primeras dos décadas el negocio “era prácticamente en exclusiva alcohol y tabaco”. En aquel entonces, explica Rodríguez-Tubío, había un “nicho de mercado importante” para estas mercancías, basándose en las exenciones para los impuestos que las gravan que se aplican a la “navegación marítima internacional”.

Pero con el paso del tiempo “se fueron reduciendo los cupos máximos establecidos” que se podían adquirir por tripulante, y, “hubo que ir buscando alternativas, diversificándose”, para sobrevivir. El consejero-delegado de la empresa, que lleva catorce años trabajando en ella, explica que ahora “hacemos un poquito de todo, al servicio de la flota. Proporcionamos todo lo que el barco pueda necesitar, si no tenemos, tenemos que intentar conseguirlo”, desde aceites lubricantes a víveres.

Las redes “tienen un peso muy importante”, y suponen en torno a “un 50% de la facturación” total de la empresa coruñesa, mientras que el tabaco, que otras compañías sirven a través de Noroesmar, suma “otro 25 o 30%”. El alcohol, ahora, no supone “casi nada”. Por el contrario, “se vende mucha bebida energética”, algo explicable porque el de la pesca es un “trabajo muy perro, requiere mucha energía”.

Desde Noroesmar también han notado la presencia de tripulantes indonesios, “gente currante”, que ha cambiado las “pautas de consumo habituales”. Posiblemente influya en el descenso del consumo e alcohol, ya que su religión lo prohíbe, pero Rodríguez-Tubío puntualiza también que ahora el armador “no consiente” que se embarque como antes. Otro de los productos estrella es lo que llaman las “sopas chinas”, envases en los que viene el producto preparado para hacerse con agua, desconocido hace “ocho o diez años” y ahora muy popular entre los pescadores.

El grupo tiene sede en A Coruña, pero, según señala Rodríguez-Tubío, los barcos con los que trabaja “no tienen que tener base aquí”. Su “flota de clientes más importante” es un grupo de pesqueros vasco con buques de bandera francesa, que “ hacen aquí las descartas”, indica Rodríguez-Tubío, que explica que también les pueden venir barcos de otras delegaciones. “Tenemos una en Burela, participamos en otra en Celeiro, y en 2017 fundamos una empresa en Cabo Verde”, enumera. Señal, como otras, de que el negocio centenario de dar servicio a los trabajadores del mar sigue tan vivo como siempre.