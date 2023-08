La Orquesta de Cámara Galega ofrecerá hoy el concierto Una noche con la Orquesta de Cámara Galega en el marco de la Semana Clásica, en María Pita.

¿Qué propone Una noche con la Orquesta de Cámara Galega?. El título no es muy revelador.

Está pensado un poco aposta. Nos gusta en los concierto hacer una retrospectiva de obras, sorprender al público y que no haya una idea previa. Los conciertos en María Pita son muy festivos, es un marco perfecto para poder hacer conciertos variados, donde la audiencia pueda disfrutar de varias estéticas y compositores, en este caso, que han marcado en nuestra trayectoria profesional, sobre todo en los últimos ocho años. Haremos una retrospectiva de compositores que han reforzado nuestra filosofía de trabajo, que tiene dos puntos básicos: la recuperación del patrimonio gallego y español, y también la recuperación de obras no conocidas del repertorio universal. A veces en la música clásica hay un exceso de tocar siempre las mismas obras de los mismos compositores. Nuestra filosofía ha sido siempre intentar ampliar la dieta de escucha de la audiencia, reforzar el conocimiento de otros compositores y ampliar el abanico de la escucha.

Hace pocos días, de hecho, estuvieron experimentando al respecto con un concierto de “músicas e instrumentos olvidados”.

Exacto. La filosofía de una orquesta de Cámara Galega es la recuperación y puesta en conocimiento de mucho repertorio que se ha quedado en cajones por diversas vicisitudes, que están en archivos privados, o fuera del mundo editorial. Nuestra labor es reencontrar, buscar y ponerlas en el atril para que la audiencia disfrute de esa pléyade de compositores y obras que no han tenido la misma suerte que otras. En música clásica siempre se repiten mucho los repertorios, hay una ley no escrita que es la de los 25 mismos compositores y 25 mismas obras. Lo que nos interesa es saber quién era el coetáneo de Mozart, quién fue absorbido por su talento y se quedó solapado. Defendemos esa filosofía de recuperación, la lucha por el conocimiento, en el caso también de Rogelio Groba, que ha compuesto muchísimo, muchas obras dedicadas a la Orquesta de Cámara Galega. Ha sido el gran bardo gallego en hacer de la música popular una transformación hacia la música clásica, elevar los temas populares al rango de sinfonías, de conciertos, de cantatas y de óperas. Es importante para la autoestima de un país saber reconocer a los creadores.

Vienen de culminar la última edición del Festival Groba, la primera tras el fallecimiento del maestro. ¿Cómo lo han vivido?

Ha sido especial por dos motivos: muy emocionante e intenso, con mezcla entre tristeza y nostalgia, pero ha sido ilusionante marcar las pautas de continuidad en la defensa de un legado que es bueno para nuestro país. Para nosotros, Rogelio Groba es nuestro Béla Bartók, o nuestro Manuel de Falla. Tenemos que reivindicarlo continuamente, porque la música culta no tiene la misma difusión que la música popular o comercial. La música clásica no está pensada como música comercial, sino para alimentar el espíritu, para transmitir los más altos sentimientos de una persona. Por eso es importante encontrar compositores que hayan sido lo suficientemente únicos para que esa personalidad se pueda distinguir solo con escuchar unos compases. Quien escuche a la Orquesta de Cámara el lunes se encontrará con nuestra más pura esencia de nuestra filosofía de trabajo desde hace 18 años, la defensa de lo no conocido siempre y cuando lo mezclemos también con lo conocido.

Conciertos gratuitos y multitudinarios como los de María Pita son un gran escaparate para captar nuevos públicos. ¿Cómo mantienen el equilibrio entre enganchar y satisfacer a sus fieles?

Exacto, se trata de, como decimos en gallego, facer unha boa semente. Intentamos que haya una interacción especial con el público a la hora de comunicar qué estamos tocando y por qué, porque ese conocimiento ayuda a la escucha y a la predisposición, a abrir los oídos para poder saborear y catar mejor lo que estamos ofreciendo.