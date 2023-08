Bo día! Elevadas temperaturas en #Galicia nestes vindeiros días📈



🔹Hoxe: Máis de 35°C no interior e 30°C en puntos do litoral.

🔹Martes e mércores: Superaremos os 40°C no interior e os 35°C en zonas do litoral.

🔹Xoves: Alivio térmico na costa pero aínda calor no interior. pic.twitter.com/NYfMD26A2H