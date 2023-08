“Es normal que haya vecinos que demanden presencia policial en los barrios porque no la hay”. “Entendemos las protestas vecinales: recibimos llamadas por algún suceso todos los días”. Las frases las pronuncian representantes de los sindicatos de la Policía Nacional, un cuerpo de seguridad que está en el centro de las reclamaciones de colectivos vecinales de algunos barrios de la ciudad (Elviña, Novo Mesoiro, Someso, Martinete, Barrio de las Flores, Matogrande y Orzán-Pescadería) que, preocupados por la inseguridad que afirman sentir en las zonas donde viven, van a entregar firmas en el Registro Municipal para solicitar al Estado y al Concello más presencia de policías en las calles. Los sindicatos del 091 atribuyen las demandas de estos vecinos al aumento de delitos leves.

“En A Coruña no es frecuente que haya delitos graves, pero últimamente se han disparado los hurtos, los robos con fuerza en coches y en establecimientos, como en la calle de la Torre hace poco. En algunas zonas se habla incluso de que los vecinos se plantean organizar patrullas nocturnas”, explica Borja Varela, secretario provincial del sindicato CEP en A Coruña. “La preocupación es comprensible y los agentes lo sabemos porque si patrullar es prevenir, no se puede prevenir con menos de la mitad de los coches patrulla que teníamos hace diez años. Como las tengas ocupadas en alguna situación, no las hay disponibles para patrullar”, reflexiona.

El último balance de criminalidad del Ministerio del Interior, del primer trimestre del año, refleja el incremento anual de hurtos en la ciudad, del 4,3%, y el mantenimiento del volumen de robos con fuerza en locales. “Nos da la impresión de que la seguridad no es una prioridad”, cree Borja Varela tras recordar que las peticiones de los sindicatos a los mandos policiales para que haya una mayor dotación de agentes “no han sido atendidas” por los tres últimos delegados del Gobierno en Galicia.

Mónica Tomé, secretaria de organización del sindicato SUP, reconoce que los “pocos” coches patrullas que cubren los servicios a veces se ven “saturados” y no augura una “solución rápida” debido a la tardanza en constituir un nuevo gobierno central. “La actualización del catálogo de puestos de trabajos, sin tocar en quince años, es necesaria, y aun así no soluciona todo el problema mientras no se traduzca en que va a haber más efectivos policiales en las calles”, cuenta la representante del SUP.

Esta policía aprecia la colaboración entre el 091 y la Policía Local en determinados operativos, como los de ocio nocturno desde que empezó el año, que dieron como resultado identificaciones y detenciones por menudeo de drogas, pero reitera que el 092 también tiene “carencias de personal”.

La reclamación de mayor presencia de policías en las calles no es un hecho aislado. Cada cierto tiempo, según donde más se advierten actos delictivos, los vecinos transmiten su preocupación a las autoridades civiles y policiales. Residentes en algunos barrios de la ciudad han relatado a este periódico que junto a sus casas han sufrido o visto robos al tirón, hurtos, tráfico de drogas y ocupaciones ilegales de inmuebles.