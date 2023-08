“El folclore es una manifestación cultural inabarcable, es extensa, es poderosa, es bella”

Le llaman artista, cantante, músico. Él prefiere un término personal e intransferible: agitador folclórico. El irreverente creador asturiano Rodrigo Cuevas es uno de los grandes atractivos del ciclo Noites do Porto. Compartirá escenario, el próximo día 21 de septiembre, con los andaluces La Plazuela en el muelle de la Batería. Antes, el día 9, llevará su gira La Romería al festival Revenidas, una de las citas más destacadas del final del verano en Vilaxoán de Arousa.

Estará en A Coruña con motivo del ciclo Noites do Porto. Regresa a Galicia, una comunidad con la que tiene un vínculo especial.

Sí. Yo tengo una relación con Galicia especial. Viví allí ocho años y allí es donde descubrí el folclore, donde lo estudié. Galicia es como una casa también para mí.

El folclore gallego y el asturiano no son idénticos, pero tienen raíces hermanas, lo que hace que a mucha gente que no conozca el proyecto le resulte reconocible. ¿Qué tal le reciben por aquí?

Sí, supongo que sí, que somos como países muy hermanos y entonces nos reconocemos muchas cosas de los unos y de los otros. Somos muy vecinos. Me siento siempre muy bienvenido.

¿Qué traerá a Noites do Porto?

Voy a ir con la gira de La Romería, que es la gira en la que toco los temas del próximo disco, que se llama Manual de Romería, que se estrena justo al día siguiente del concierto de A Coruña y es eso, una romería. Voy a hacer una romería tal cual, por eso animo a que la gente venga con disposición de bailar, no como esa gente que se queda ahí en las romerías sujetando las paredes, que no pintan nada. Hay que hacer una romería, darlo todo, bailar, pasárselo bien y celebrar todas las cosas que tenemos a nuestro alrededor.

Un manual es un conjunto de normas o recomendaciones a seguir. ¿Qué nos enseña sobre la fiesta popular ese Manual de Romería?

Intento animar a que la gente sea consciente de todas las cosas que tiene para celebrar. Lo que celebras en una romería es a tu familia, a tus amigos, el entorno que te rodea, la libertad de la que gozamos, que muchas veces la damos por hecha y nos parece que no hay nada que celebrar ahí. La tomamos con total normalidad y yo creo que no, que debemos de ser conscientes de todo lo bueno que tenemos cada día, y ese estado es un estado muy de romería, cuando dices: “qué buenos amigos tengo, qué bien estar aquí.” Si hablamos de libertad, hay gente que dio mucho para que nosotros disfrutemos de esta libertad que tenemos hoy en día, y creo que no les gustaría vernos sin disfrutar de ella. Hay gente a la que le molesta que cuando haya reivindicaciones haya también celebración. Yo creo que eso a la gente que lo dio todo porque tuviésemos libertad les parecería fatal. Dirían “Yo di todo porque tú goces esta libertad y tú estás ahí con cara de perro”.

Ahora, con Manual de Romería, enfila el futuro como artista consolidado dentro del panorama musical. ¿Se imaginaba ver el folclore asturiano convertido casi de su mano en un fenómeno de masas?

No, pues claro que no, imagínate: nosotros somos como un país pequeño, desprestigiado, denostado todo el rato, como al que se le niega todo el rato su existencia e incluso la existencia de su lengua. Es curioso porque hoy está habiendo ese debate sobre todo lo de las lenguas cooficiales en el Congreso, y muchas veces se recrimina a los asturianos que no cuidan su lengua porque no la tienen oficializada, y no es así. Al contrario, nosotros llevamos 40 años; hay gente que lleva 40 años peleando aquí porque nuestra lengua sea oficial, cosa que no pasó en el resto de sitios, a los que se les dio hace 40 años . La gente no sabe lo que es pelear por tu lengua, porque que te alfabeticen en tu lengua, porque aquí sí que hay ese movimiento. Cuando algo sale para afuera y, utilizando el asturiano, obtiene visibilidad, llena mucho de orgullo porque es como un paso más que tenemos nosotros que dar. El resto no lo tienen que hacer.

¿Y cuál es verdaderamente la situación en Asturias? ¿Por qué su folclore ha trascendido menos que los de otras latitudes?

No creo que el folclore asturiano se haya conocido menos que otros. El folclore asturiano aquí estuvo siempre muy vivo. Hay ejemplos de gente que haciendo folclore salió afuera y tuvo muchísimo éxito. Lo que pasa con la lengua es que es muy difícil cambiarlo cuando desde el principio, en el primer Estatuto, no se pone como lengua oficial. Al final, son situaciones políticas que lo impidieron, con el objetivo, yo creo, de que desapareciera y tener un problema menos. Pues mira tú, no desapareció, pese a todo eso.

Cuando habla de lo que hace, reivindica la palabra folclore y no el término cultura. Hay quien entiende el folclore como manifestación cultural de menor entidad.

Pues para nada. Yo creo que es una manifestación cultural prácticamente inabarcable, además, con esa fuerza rodeadora que tiene todo lo popular. La creación popular es tan contundente y llega tan fuerte que vamos, para nada es algo menor; es súper extensa, es inabarcable, es poderosa, es bella, el folclore es muy potente.

Habla de libertades, pero usted vio su libertad amenazada en su tierra, cuando Vox en Gijón manifestó que no contrataría artistas que promoviesen la cooficialidad del asturiano. ¿Cómo vivió este veto?

Por un lado, siempre te da como mucha tristeza que haya gente tan autodestructiva a tu alrededor, porque aunque crean que me están destruyendo a mí, se estén destruyendo a ellos, nos están destruyendo a todos. Luego estuvo muy bien todo lo que se generó alrededor, toda la respuesta que hubo, que al final en lo que acabó es en una aprobación en el pleno del Ayuntamiento de una especial protección a las manifestaciones artísticas hechas en lengua asturiana. Al final mira, pues yo tampoco le doy mucha más importancia porque este señor es un señor irrelevante que en ocho años o en cuatro si dios quiere nadie se va a acordar de él, y si se acuerdan de él es precisamente por haber sido un garrulo. El resto pues vamos a seguir aquí haciendo cosas y haciendo cultura. La diferencia es bastante abismal.