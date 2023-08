“Mi concierto es un puente entre dos culturas, Galicia y Argentina, que al final son una”

El compositor y cantante de tangos Guillermo Fernández presenta este viernes en la sala Garufa (22.30 horas) el espectáculo De Criollos y Tangueros, acompañado por el guitarrista solista. César Angeleri y el quinteto de cuerda Nuestro Tiempo. Tras ello, se embarcará en una gira alrededor de Estados Unidos y Japón con la que llevará el magnetismo del tango a las latitudes más insospechadas, como ha venido haciendo a lo largo de sus 50 años de carrera.

Totalmente. Mi padre era de Lugo, de un pueblo llamado Navia de Suarna. Tuve la suerte de viajar a la aldea de mi padre, Vilameixide. Encontramos la casa de papá, quedaban unas paredes, ahí pusieron una placa con mi nombre, y planté un castaño en medio de la casa de mi padre. Realmente, he sentido cosas muy fuertes en los últimos 15 años en Galicia.

¿Siente el tocar aquí, de algún modo, como una vuelta a casa?

Es una vuelta a casa. Absolutamente.

¿Qué tal le reciben los gallegos? Suele haber también mucho argentino con morriña en sus conciertos.

Sí, mucho argentino, mucho gallego. Hay cosas que se mezclan. Los emigrantes se mezclan con los inmigrantes, porque muchos han vuelto, otros se han quedado allá pero tienen a sus padres o abuelos aquí. Es como un ida y vuelta muy fuerte el que existe entre Galicia y Argentina. Me siento muy cómodo, me reciben con mucho amor y cariño, y por suerte siempre viene mucha gente a los conciertos.

En esta ocasión trae el espectáculo De criollos y tangueros, una retrospectiva del cancionero popular argentino. ¿Qué vamos a ver el viernes en el Garufa?

Es eso mismo. Paso por prácticamente todos los géneros, del rock nacional hasta el folclore y el tango por supuesto. También hago un recuerdo a los inmigrantes gallegos que están en argentina con un par de canciones, y otra que yo compuse, Dos riberas, que está dedicada a los argentinos y a los gallegos.

En su repertorio no faltarán nombres como Gardel, patrimonio universal más que únicamente argentino. ¿Qué más cabe esperar?

El tango Volver es imposible de quitar del repertorio. Hay tangos clásicos, como Naranjo en flor, hay canciones muy lindas del folclore argentino como Zamba de mi esperanza. El concierto es un puente entre dos culturas que al final son una, porque termina siendo una; nosotros somos hijos de gallegos, y los gallegos tienen a sus abuelos allí en Argentina.

Más que compositor o intérprete, también es un divulgador del tango. En sus redes sociales se dedica a analizar lo que narran las composiciones. ¿Qué hay detrás del magnetismo de ese género musical?

Me gusta hacer análisis de texto sobre las letras , porque a veces los escuchamos y nos pasan de largo, porque los tenemos tan conocidos que ya nos parece natural. Me dedico a analizar textos, siempre digo que es un análisis subjetivo, desde el punto de vista personal. Analizando Volver, es un tango de un hombre que está en la baranda de un barco mirando el mar, y no se ve nada, pero el adivina, adivina el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando su retorno, pero al mismo tiempo no es cualquier luz, sino las mismas que alumbraron hondas horas de dolor. El hombre está en una disyuntiva, si volver o no volver, pero él sabe que aunque no quiera el regreso, siempre se vuelve al primer amor. Es una enseñanza que quizás todos tenemos que aprender: el primer viaje no está en el aeropuerto de la ciudad, sino que es el viaje al interior de uno mismo. La tristeza no es patrimonio de una nación, país o ideología, es de uno, y cuando uno viaja al interior de uno mismo y ya se conoce, puede ir a vivir a cualquier lado.

Usted ha llevado el tango, en sus más de 50 años de carrera, por todo el mundo, incluso a los lugares menos familiarizados, como Shanghái. ¿Cómo reciben allí el género?

Muy bien. Tenemos la suerte de que el tango baile es muy popular, el ritmo entra desde ahí. Después van descubriendo la música y más adelante las letras. Yo hablo inglés, un poco de italiano, un poco de francés, un poco de gallego, y voy tratando de explicar de qué se trata cada tango que voy cantando. Yo cuando canto en Holanda, por ejemplo, estoy mirando la cara de la gente y está entendiendo lo que yo digo. El mensaje de esta conjunción de la música y la letra del tango, parece entenderse.