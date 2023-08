La constructora benéfica Sagrada Familia rehabilita doce pisos de personas vulnerables en A Coruña

La Constructora Benéfico Social Sagrada Familia, creada en los años 50, levantó en su momento buena parte de las viviendas del barrio que le da nombre, así como su polideportivo y centro cívico. Ahora se centra en proporcionar locales baratos a entidades sociales y, el año pasado, firmó un convenio con el Ayuntamiento para que los servicios sociales les señalasen a personas vulnerables que precisasen arreglos en sus viviendas y no pueden pagarlos. Según la presidenta del colectivo, María Jesús García Cachafeiro, desde entonces han intervenido en una docena de viviendas, diez de ellas señaladas por el Concello y otras dos por Cáritas, para hacer rehabilitaciones que ha pagado por completo la entidad.

“No rehabilitamos edificios”, relata García, “sino que hacemos cosas como cambiar el baño o mejorar el aislamiento de una ventana”, que “mejoran la calidad de vida” de los usuarios. Estos, indica la presidenta de la constructora, tienen “situaciones económicas y personales complicadas”, y en la ciudad se encuentran personas viviendo en un “inframundo para la comunidad a la que estamos habituados” en el que las condiciones de habitabilidad están muy por debajo de los parámetros aceptables, con “ocho o nueve miembros de una familia” habitando en un mismo piso.

También hay vecinos que necesitan ayuda, cuenta García, pero tienen dificultades para pedir ayuda por sí mismas, como el caso de personas con problemas de movilidad o mentales, “gente que está sola, que no puede moverse de casa o que no sale de ella”. Este es el motivo por el que la asociación decidió firmar un convenio con el Ayuntamiento, pues “ los servicios sociales son los únicos que pueden acercarse a estas personas”, y otras formas de anunciar las ayudas, como Internet, no llegan a colectivos como los mayores.

La docena de casos que han atendido, explica la presidenta de la constructora, son la totalidad de los que les han llegado, pues “teníamos el dinero y hemos aprobado todos: tenemos un aparejador que visita los inmuebles, revisa las actuaciones, hace los presupuestos”. Pese a que la agrupación lleva el nombre de un barrio, indica García, las rehabilitaciones han sido “por toda la ciudad, no vamos a decir que no” a los pisos de fuera de este.

En décadas pasadas, la constructora se dedicaba sobre todo a levantar viviendas asequibles (también trabajó en Culleredo) y edificios para fines públicos, pero García considera que en la actualidad una entidad de corte social “tiene que apostar por mejorar lo que la gente tiene entre manos” en vez de por construir más.

Los planes europeos de vivienda, señala, “mencionan la rehabilitación en vez de la obra nueva”, por lo que esta va a ser la guía para “lo que vamos a hacer a futuro”, actuando para mejorar las condiciones de vida” de los vecinos, algo en lo que, indica García, queda todavía “mucho por hacer”. El año pasado, las licencias de rehabilitación alcanzaron su récord en A Coruña, y llegaron a la cifra más alta de los municipios gallegos, un centenar.

Una casa para jóvenes

Además de su actividad rehabilitadora, la Constructora Benéfico Social mantiene 31 locales que se alquilan por un precio “prácticamente simbólico” a colectivos sociales y ONG, y planea destinar alguno de sus inmuebles, “otro local un poco más grande” a albergar una vivienda para antiguos menores tutelados por la Administración que, al llegar a la mayoría de edad, “quedan en la calle, sin trabajo, sin vivienda, sin familia”, relata la presidenta del agrupación.

Esta situación, cree García, es “un caldo de cultivo nefasto” y la constructora ya ha hablado con “bastantes asociaciones” para que gestionasen el centro y acompañasen a los usuarios. Pero por el momento, apunta, las cosas “van despacio” porque primero hay que acondicionar el espacio para que el Concello certifique su habitabilidad, lo que implica presentar “una gran cantidad de documentación”. “Hay mucho trabajo por hacer”, resume.